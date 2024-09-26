تموين الجيزة تشن حملاتها بأكتوبر والمنيرة والبدرشين وأطفيح

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن واستمرار توجيه الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.



وتابع محافظ الجيزة نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية للتأكد من التزام الباعة والمنافذ التجارية والتموينية بالإجراءات المتبعة لضمان سلامة السلع المتداولة وعدم تجاوز الأسعار الخاصة بها.



شملت الحملات مدينة ٦ أكتوبر وحى المنيرة الغربية ومراكز ومدن البدرشين وأطفيح.



وتمكنت الحملات التي قامت بها مديرية التموين وبالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري من ضبط ١٠٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر و ٧٠٠ لتر سولار و ٧٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.



كما شملت المضبوطات مجموعة متنوعة من المواد والسلع التموينية عبارة عن ( ٢٣ كرتونة زيت، ١٥ لفة سكر، ٥ جوالات دقيق ) والتى تم تخزينها بغرض بيعها بالسوق السوداء.



وعلى الفور تم مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ على وسائل النقل المستخدمة وتحرير المحاضر ضد أصحابها.