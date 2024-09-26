أشرف سنجر: أمريكا المسؤولة عما تفعله إسرائيل في المنطقة

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ ملامح الفترة المقبلة في المنطقة غير جيدة أو مبشرة أو مطمئنة لأن الولايات المتحدة تقول ولا تفعل فيما يتعلق بالصراع، مشددًا، على أنها المسؤول الأول والأخير عن كل ما يحدث.



دولة الاحتلال

وأضاف سنجر، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشرق الأوسط في رقبة أمريكا وفي مسؤوليتها، فهي الدولة العظمى التي تملك السلاح والمال وتستطيع أن تمد دولة الاحتلال بكل ما تملك لجعلها تجول وتصول بغير قانون دولي أو قانون إنساني وتفعل ما تفعله في دول المنطقة.

الشعوب العربية

وتابع خبير السياسات الدولية: «دولة الاحتلال لا تقف ضد حركات المقاومة فقط، ولكن ضد الشعوب العربية، وهذا هو الخطر، فهي ليست ضد جماعة محددة أو تمارس عملا معينا، والجار السيء وإن كان قويا سيلفظه جيرانه بعد فترة من الزمن وسيرحل، لأنها لم تحدد حدودا ولم تقبل مبادرات السلام، ومنذ نشأتها، وهي حريصة على سفك الدم والقتل باعتبار ذلك أداة من أدوات بقائها».