باحثة سياسية: قرار 1701 يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان

قالت تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الاستراتيجية التي تتبعها دولة الاحتلال مكشوفة وواضحة، موضحة أنه لا يوجد أي ضبابية حتى على مستوى المبادرات، التي تتعلق بوقف إطلاق النار بشكل مؤقت، هو بغرض كسب الوقت لصالح الاحتلال، كما كان يحدث في أرض قطاع غزة، حيث إنهم كانوا دائما يشيرون من خلال هذه المبادرات إلى وقف الحرب على غزة.

وقف إطلاق النار

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال تتبع نفس السياسية التي كانت تتبعها أثناء قصفها لأراضي غزة، موضحة أن المبادرة الأخيرة كان لها علاقة بوقف إطلاق النار مؤقتا لمدة 22 يوما، فضلا عن ترسيخ إبعاد حزب الله عن النهر الليطاني، وانسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وإخراج الرهائن من حركت حماس، مؤكدة على أن هذه المبادرة متزامنة مع بعضهما البعض بين قطاع غزة وحزب الله.

حزب الله

وأوضحت، أن هذه المبادرة أيضا تتعلق بإيجاد ألية جديد لتنفيذ قرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان، مؤكدة على أن هذه المبادرات فقط كانت اكسب الوقت من أجل أن يحقق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهدافه بالمنطقة الشمالية.