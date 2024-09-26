الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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باحث: استمرار العمليات العسكرية لإسرائيل سببه ضعف الدول الكبرى في مواجهتها

نتنياهو
نتنياهو

قال الداه يعقوب، الكاتب والباحث السياسي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تزداد في رعونتها، بسبب ضعف الدول الكبرى لمواجهة الاحتلال، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أنّ قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها حبر على ورق وتصريحاته غير ملزمة، وبالتالي فإنه يستغل هذا الأمر، ويوسع رقعة العمليات وفتح جبهات جديدة للحفاظ على منصبه حتى موعد الانتخابات في عام 2026.

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بنيامين نتنياهو يفتح أبواب الجحيم

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال «بنيامين نتنياهو لا يدر أنه يفتح أبواب الجحيم على نفسه وستصاب دولة الاحتلال نفسها بهذا الجحيم»، مشيرًا، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن المبادرة التي يعمل عليها في الدورة السنوية 79 للأمم المتحدة.

تصعيدات في لبنان

وأوضح، أن هذه المبادرة تطبخ على نار هادئة ويوجد بها الولايات المتحدة الأمريكية، للانتهاء مما يحدث من تصعيدات في لبنان، لافتا إلى وجود ضغوطات على دولة الاحتلال، من أجل أن تلتزم، ووصف أن تصريحات الاحتلال ما زالت تصريحات مستفزة، حيث تحدثت على أن عملياتها ما زالت متواصلة.

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