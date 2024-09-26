وزيرا الاتصالات والرياضة يكرمان البطل الأولمبى أحمد الجندى وزملائه من طلاب مصر للمعلوماتية

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكريم طلاب جامعة مصر للمعلوماتية ممن جرى تتويجهم بميداليات ذهبية فى البطولات الرياضية العالمية، وفى مقدمتهم البطل الأولمبي أحمد الجندى الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال، تقديرا لإنجازه الرياضى فى أولمبياد باريس 2024 بحصوله على الميدالية الذهبية ونجاحه فى تحطيم الرقم القياسى الأولمبى بتسجيل 1555 نقطة.

جرت مراسم التكريم خلال الاحتفالية التى أقامتها جامعة مصر للمعلوماتية بمقرها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكريم طلابها من الأبطال الرياضيين؛ بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء من مجلس أمناء الجامعة، واللواء حازم الدمهوجى نائب رئيس اتحاد الخماسى الحديث، والدكتور مصطفى بيومى نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وخلال الاحتفالية؛ كرم الدكتور عمرو طلعت، والدكتور أشرف صبحى عدد من طلاب الجامعة من الأبطال الرياضيين وهم: الطالب أحمد الجندى الحاصل على الميدالية الذهبية فى كأس العالم للخماسى الحديث للكبار – المجر 2024، والطالبة زينة عامر الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العالم للجامعات فى الخماسى الحديث – ليتوانيا 2024، والطالب يوسف ناجى حارس منتخب الشباب لكرة اليد والحاصل على الميدالية الذهبية فى كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مع فريقه – تونس 2024 والذي استلمه والده نيابة عنه.

وشهدت الاحتفالية تكريم أسامة الجندى، ومنى شفيق، والدى البطلين أحمد الجندى ومحمد الجندى، تقديرًا لدورهما الكبير فى دعم ومساندة أبنائهما، مما كان له الأثر البالغ فى مسيرتهما الرياضية، وإنجازاتهما المشرفة للرياضة المصرية.

كما تم تكريم اللواء حازم الدمهوجى نائب رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، وأطقم التدريب المشرفة على اللاعبين.

وفى كلمته خلال الحفل؛ أكد الدكتور/د عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تحقيق النجاح لا يأتى من فراغ ولكنه يتطلب العمل فى إطار منظومة متكاملة يتم من خلالها اتباع نهج علمى يرتكز على المثابرة والتخطيط والجهد والتصميم والإرادة والعمل الجمعى؛ موضحا أن البطل الأولمبى أحمد الجندى يمثل نموذجا وضاءا يحتذى به بما حيث أثبت أن النجاح لا يأتى صدفة ولكنه ثمرة تضافر عدة عناصر تشمل عمل شاق وعلم وتخطيط وتنظيم وإدارة للوقت وقدرة على ترتيب الأولويات وعمل مؤسسى وذكاء اجتماعى وقدرة على اختيار الفريق المساعد.

كما أشاد طلعت بالنجاحات التى حققها الابطال الرياضيون من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية الذين تم تكريمهم خلال الاحتفالية.

وأضاف طلعت أن جامعة مصر للمعلوماتية توفر لأبنائها الطلاب المتفوقين رياضيا منظومة متكاملة تمكنهم من تحصيل دروسهم وعلومهم مع الاستمرار فى أدائهم البطولى؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية ستظل دوما تقدم الدعم والمساندة لطلاب الجامعة من المتفوقين رياضيا لمساعدتهم وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى فى كلمته: "كل الشكر والتقدير لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت على جهوده المرتبطة بدعم الرياضة، وكذلك دوره فى تطوير التعليم المرتبط بالاتصالات، كما أود أن أشير إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الحديث مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية لمزيد من المنح الدراسية لأبنائنا الرياضيين، والذى كان منهم أحمد الجندى صاحب ذهبية باريس".

وأشار الوزير إلى دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية على كافة الأصعدة، والعمل على دراسة الخطط الزمنية، والدراسات الفنية، والمتطلبات الخاصة بالرياضيين، وهو من شأنه أن يعمل على بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة فى مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

ولفت وزير الرياضة إلى استمرار الدولة المصرية وحرصها على مواصلة دعم الرياضة والرياضيين، لتعزيز أهمية دور الرياضيين المصريين فى اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عالياً فى كافة المحافل العالمية.

وتقدمت الدكتورة ريم بهجت خلال الحفل بالشكر للأبطال الرياضيين من طلاب الجامعة، وكذلك الجهات المساهمة التى كان لدعمها بشتى الطرق الأثر الكبير فى الانجازات العالمية التى حققها أبطال جامعة مصر للمعلوماتية.

وقالت فى كلمتها :" نؤمن أنا وزملائى من أسرة جامعة مصر للمعلوماتية بقدرات أبنائنا وبناتنا فى كافة المجالات والتى من بينها الرياضة، حيث أثبت طلابنا للعالم أجمع قدراتهم ومهاراتهم التى لا تعرف المستحيل بفضل الإرادة القوية التى يتمتعون بها، ليصبحوا نموذجاً ملهماً لكافة الشباب"؛ مؤكدة أن الانجاز المشرف الذى حققه أحمد الجندى وشباب وبنات الجامعة يعد إضافة نوعية للمنجز الحضارى والتنموى للجمهورية الجديدة، حيث سيظل التتويج المميز التى حققه بطلنا فى أولمبياد باريس راسخ فى أذهان المجتمع المصرى ومحل تقديره، بعد أن قدم قصة نجاح عنوانها العزيمة ومدادها الإصرار على التفوق.

وأكدت بهجت، أن مجلس الأمناء وافق على تقديم الجامعة حزمة من الحوافز لدعم الأبطال الرياضيين.كدعم للحفاظ على تفوقهم الرياضي وما يترتب عليه من رفع علم مصر في منصات التتويج العالمية.

وأعرب البطل الأولمبى أحمد الجندى الطالب بكلية تكنولوجبا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية عن سعادته بتكريم الدكتور عمرو طلعت والدكتور أشرف صبحى له ، موجها لهما الشكر على هذا التكريم؛ مشيدا بدور جامعة مصر للمعلوماتية فى مساعدته فى تنظيم وقته بين الدراسة والرياضة لاسيما أن رياضة الخماسى الحديث من الرياضات الشاقة التى تتطلب تمرين لمدة 10 ساعات فى اليوم.

كما وجه الشكر للجهاز الفنى والطبي، وكذلك لأساتذته بالجامعة وزملاءه على ما قدموه له من مساعدة طوال فترة الدراسة؛ معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد من البطولات.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هى: (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمى متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.