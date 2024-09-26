محمد صلاح: ناصر ماهر لن يبدأ أساسًا في السوبر والزمالك عليه استغلال ظهيري الأهلي

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن حسام عبد المجيد سوف يشارك أساسيًا في تشكيلة الفريق الأبيض أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز المدير الفني من الممكن أن يُغامر في المباراة القادمة، وسوف يدفع بـ محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر.

وقال صلاح عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة Etc: "محمد حمدي لم يشارك مع الزمالك مؤخرًا، وقد يتواجد أساسيا في الفريق، واللعب بـ دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، ستكون مغامرة قوية خصوصا في ظل وجود ثلاثي قوي على الناحية الأخرى مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور".

وأضاف: "مواجهات الأهلي والزمالك ليس لها معايير، لدى معلومة أيضا أن ناصر ماهر لن يبدأ في تشكيل الزمالك أساسيا، وسوف يشارك شحاتة ودونجا ومعهم عبدالله السعيد، ومن الممكن أن أتوقع إمكانية مشاركة مصطفى الزناري ظهير أيمن، وعمر جابر ظهير أيسر، ووجهة نظري أن يبدأ المباراة محمد شحاتة في الوسط".

وتابع: "جوميز دائمًا يحب المغامرة في تشكيل الزمالك، وبالتالي قد يكون هناك أكثر من مفاجأة في تشكيل الفريق".

وبسؤاله عن نقطة ضعف الأهلي، علق قائلا: "الزمالك لو أراد الفوز عليه أن يلعب على الظهيرين، بعدما شارك يحيى عطية الله ومنح فرصة كبيرة لجهاز الزمالك لكي يشاهده جيدا ويدرس تحركاته، ومحمد هاني مستواه في الفترة الأخيرة متذبذب، ولكنها ليس نقاط ضعف بالمعنى المفهوم، لكن الزمالك سيعمل حساب عطية الله لو زيزو في أفضل حالاته سوف يشكل خطورة كبيرة، بالإضافة إلى تفوق مصطفى شلبي على هاني في المواجهات الأخيرة".

وأشار إلى أن حسين الشحات لاعب قوي هجوميا بينما بيرسي تاو لاعب متذبذب المستوى، فيما يتميز وسام أبوعلي بأنه لاعب قادر على التسجيل في أي وقت، وأرى أن محور المباراة سيكون في خط الوسط، ومن يمتلك الكرة سوف يشكل خطورة، خصوصا أن الوسط هو الذي يقوم بإمداد لاعبي الهجوم بالكرات الطولية والبينية.

وتابع: "هناك بالتأكيد محاضرات في الاهلي والزمالك، والتحضير للمباراة يكون كبيرًا للفريقين، وبالتأكيد كفة الأهلي في حراسة المرمى ودفاعيا عطفا على المباراتين الماضيتين هي الأعلى فنيا، بينما وسط الملعب في الزمالك دفاعيًا أفضل، بينما وسط الأهلي مميز هجوميًا".

وأتم: "المباراة متكافئة، ولكن أتمنى الزمالك يفوز بالطبع، وأتمنى أن يرد اللاعبين على الانتقادات والتصريحات الأخيرة ضدهم، ولدي حالة ارتياحية بشأن إمكانية تحقيق الانتصار".