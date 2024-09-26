Strava يسهل الحفاظ على خصوصية بيانات نشاطك

يستخدم تطبيق تتبع التمارين الرياضية Strava في الماضي لتتبع الأشخاص، وتحديد مكان إقامتهم أو مسارات الجري المعتادة الخاصة بهم (ألق نظرة على سلسلة Reddit هذه للأشخاص الذين يتعاطفون، على سبيل المثال). في حين أن المنصة تحتوي على بعض ميزات الأمان، فإن الأداة الجديدة من شأنها أن تجعل من الأسهل تأكيد إعدادات الخصوصية الخاصة بك فورًا بعد النشاط. تطلق Strava ميزة Quick Edit، والتي توفر لجميع المستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى إعدادات التحرير والخصوصية في التطبيق بعد مزامنة النشاط.

تتيح لك ميزة Quick Edit تعديل بعض جوانب نشاطك، مثل من يمكنه رؤية تفاصيله. كما تمنحك خيار إخفاء معلومات معينة بسرعة، مثل وقت البدء أو السرعة أو معدل ضربات القلب. يمكنك حتى اختيار إخفاء مسارك وخريطتك بالكامل. توجد هذه الميزات بالفعل في Strava، ولكن ميزة Quick Edit يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تجري في مكان جديد ونسيت تغيير إعداداتك أو تغادر المنزل وتريد الحفاظ على خصوصية عنوانك. في الأساس، يمكن أن يكون ذلك تذكيرًا إضافيًا للتحقق من أن إعدادات الخصوصية الخاصة بك آمنة كما تريد. إذا تخطيت شاشة التحرير السريع، فسوف يطبق Strava إعداداتك الافتراضية.

تحتوي الميزة الجديدة أيضًا على بعض الخيارات غير المتعلقة بالسلامة لاستكشافها. سيطالبك التحرير السريع بتخصيص عنوان نشاطك وتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها أثناء الاستكشاف. تذكر فقط، إذا جعلت خريطتك خاصة، فلا تتعارض مع ذلك من خلال مشاركة أي شيء يمكن أن يحدد مكانك بالضبط. يمكنك أيضًا الوصول إلى التعديلات المتقدمة مثل المعدات وأنواع التمرين المحددة من خلال شاشة التحرير السريع.