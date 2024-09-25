Palworld تصل فجأة إلى PS5

كانت هناك همسات لبعض الوقت بأن Pocketpair كانت تخطط لإحضار Palworld، إحدى أكبر ألعاب العام، إلى PlayStation 5. ومع ذلك، كان من المفاجئ بعض الشيء معرفة خلال بث State of Play من Sony أن لعبة المغامرات والحركة متاحة لوحدة التحكم اليوم.

Palworld (التي غالبًا ما توصف بأنها "بوكيمون بالبنادق") على Xbox والكمبيوتر الشخصي في مرحلة الوصول المبكر في يناير وحققت نجاحًا فوريًا، حيث بيعت أكثر من مليون نسخة في ثماني ساعات فقط. في غضون شهر، وصلت إلى أكثر من 25 مليون لاعب. وفقًا لمايكروسوفت، كان لها أكبر ظهور على الإطلاق لعنوان تابع لجهة خارجية على Game Pass.

ومع ذلك، اتضح بسرعة أن شركة Pokémon كانت تحقق في Palworld. تقدم سريعًا ثمانية أشهر، ورفعت الشركة ونينتندو دعوى قضائية ضد Pocketpair في اليابان. في منشور على X، قال المطور إن إصدار PS5 من اللعبة متاح الآن في 68 دولة ومنطقة حول العالم، لكن اليابان ليست واحدة منها. لم يتم تحديد موعد الإصدار للبلاد بعد.

قالت نينتندو بعد رفع الدعوى الأسبوع الماضي: "تسعى هذه الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي ضد الانتهاك وتعويض عن الأضرار على أساس أن Palworld، وهي لعبة طورتها وأصدرتها المدعى عليها، تنتهك حقوق براءات اختراع متعددة". قال الرئيس التنفيذي لشركة Pocketpair إن اللعبة "اجتازت المراجعات القانونية" وقال الاستوديو إنه "سيبدأ الإجراءات القانونية المناسبة والتحقيقات في مزاعم انتهاك براءة الاختراع".

لذا فإن الوقت ليس مثاليًا تمامًا لوصول Palworld إلى PS5. ولكن مهلاً، إذا كنت على استعداد لشراء لعبة قد تضطر إلى الإغلاق في غضون بضعة أشهر أو سنوات بسبب دعوى قضائية، فيمكنك الآن القيام بذلك على PlayStation الخاص بك.

تحديث، 25 سبتمبر 2024، 3:13 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تمت إضافة معلومات تفيد بأن Palworld لـ PS5 غير متوفرة بعد في اليابان.