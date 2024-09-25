Horizon Zero Dawn Remastered تصل في 31 أكتوبر على PS5 والكمبيوتر

أعلن جان بارت فان بيك، مدير الفن والرسوم المتحركة في Guerilla Games، رسميًا أن نسخة معاد صياغتها من Horizon Zero Dawn ستصل في 31 أكتوبر. ستتميز اللعبة بأكثر من 10 ساعات من الصوت المعاد تسجيله، والتقاط الحركة، بالإضافة إلى نماذج الشخصيات المحسنة، والرسوم المتحركة، والإضاءة والقوام التي قال إنها ستجلبها "إلى نفس الدقة البصرية" مثل Horizon Forbidden West. وهذا يعني أنه تمت ترقيتها لجهاز PlayStation 5 وأجهزة الكمبيوتر المتوافقة، وهي تدعم حتى PS5 Pro، والذي سيكون متاحًا في 7 نوفمبر.

في إعلانه، أوضح فان بيك أن سبع سنوات هي فترة طويلة عندما يتعلق الأمر بالرسومات الحاسوبية وأن الكثير من التحسينات التكنولوجية أصبحت متاحة منذ الإصدار الأصلي للعبة. عمل Nixxes، مطور ألعاب الفيديو الهولندي، على النسخة المعاد صياغتها، والتي ستتميز أيضًا بصوت محسّن وتقديم Atmos مما سيجعلها أكثر غامرة. ستأتي النسخة المعاد إتقانها مع توسعة The Frozen Wilds وجميع أراضيها وآلاتها ومهاراتها الإضافية أيضًا. يمكن لأولئك الذين يحصلون على إصدار الكمبيوتر الشخصي أيضًا توقع دعم الدقة الفائقة والتقنيات المحسنة للأداء، مثل مسرع العرض القائم على الذكاء الاصطناعي DLSS 3 من NVIDIA.

تم نقل ميزات إمكانية الوصول للعبة الأصلية، مثل عناصر التحكم القابلة لإعادة التعيين والإشارات اللمسية، إلى هذا الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة إمكانية وصول اختيارية جديدة يمكنها إخطار اللاعبين بالعناصر القابلة للتفاعل من خلال الصوت وردود الفعل اللمسية.

ستتوفر Horizon Zero Dawn Remastered للشراء مقابل 50 دولارًا، ولكن أولئك الذين يمتلكون بالفعل اللعبة الأصلية وإصدار الإصدار الكامل يمكنهم الترقية مقابل 10 دولارات، سواء كانوا يشترون على PS5 أو على الكمبيوتر الشخصي عبر Steam أو متجر Epic Games. ستتوفر الترقية بقيمة 10 دولارات حتى للاعبين الذين أضافوا اللعبة إلى مكتباتهم من إحدى هدايا برنامج Play at Home من Sony أثناء عمليات الإغلاق بسبب الوباء. سيتوجب على المعجبين الذين يرغبون في الترقية باستخدام قرص لعبة PS4 إدخاله في وحدة التحكم الخاصة بهم في كل مرة يلعبون فيها، وبالتالي لن يتمكنوا من الوصول إلى عرض الترقية إذا كان لديهم إصدار PS5 الخالي من الأقراص. سيتم فتح الطلبات المسبقة لكل من الكمبيوتر الشخصي وPS5 في 3 أكتوبر.