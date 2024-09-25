Ghost of Yōtei تكملة لسلسلة Tsushima قادمة إلى PS5 في عام 2025

Sucker Punch Productions

ستحصل لعبة Ghost of Tsushima التي حققت نجاحًا كبيرًا على PlayStation 2020 على تكملة تتميز ببطل جديد وعصر ومناظر طبيعية جديدة، ستصدر Ghost of Yōtei إلى PlayStation 5 في عام 2025.

تدور أحداث Ghost of Yōtei حول شبح جديد، أتسو، الذي يسافر عبر الأراضي عند قاعدة جبل Yōtei في إيزو - هوكايدو الحديثة - في عام 1603. وهذا يعني أن التكملة تدور أحداثها بعد 300 عام من أحداث تسوشيما، والتي ركزت على الغزو المغولي لتلك المنطقة. في عام 1603، لم تكن يوتي تحت الحكم الياباني، ويُظهر المقطع الدعائي الأول أراضي عشبية شاسعة لم يمسها أحد وغابات ثلجية وتلال مشمسة مرصعة بالأزهار البرية، ونسيم قوي يهب عبر كل مشهد.

هناك نغمة رعاة بقر مميزة في الموسيقى في المقطع الدعائي، خاصة عندما تتفاعل أتسو مع الخيول البرية. كما تلتقي بذئب، وهو أمر رائع.

في مدونة PlayStation، أشار Sucker Punch إلى أن Yōtei لم تكن موطنًا لعشائر الساموراي المنظمة مثل تلك الموجودة في تسوشيما، وقال إن هذا شكل أساس القصة الأصلية الجديدة للجزء الثاني.

هذه هي أول لعبة تبنيها Sucker Punch من الألف إلى الياء لـ PS5.

قال مدير الاتصالات في Sucker Punch Andrew Goldfarb: "لدينا خطوط رؤية ضخمة تتيح لك النظر بعيدًا عبر البيئة، وسماوات جديدة تمامًا تتميز بنجوم متلألئة وشفق قطبي، وحركة أكثر قابلية للتصديق من الرياح على العشب والنباتات، والمزيد من التحسينات التي سنشاركها في المستقبل. يمنحنا إعدادنا الجديد أيضًا الفرصة لتقديم ميكانيكا جديدة وتحسينات في اللعب، وحتى أسلحة جديدة".