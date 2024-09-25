يمنى البحار تشارك في حفل افتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الثامنة والعشرين

يمنى البحار تؤكد على حرص الوزارة على تقديم الدعم لهذا المهرجان الذي يقدم منتجاً متميزاً تتفرد بتقديمه المحافظة لما لها من شهرة كبيرة في تربية الخيول العربية الأصيلة

نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاكت، اليوم، يمنى البحار نائب الوزير، في حفل افتتاح فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الثامنة والعشرين والذي افتتحه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأرض الفروسية بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتنظمه محافظة الشرقية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة خلال الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، وذلك في ضوء فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وتزامناً مع يوم السياحة العالمي والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

وقد شارك في حضور حفل الافتتاح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء طيار أ.ح أحمد الشاذلي مدير الكلية الجوية.

وخلال كلمتها التي ألقتها، حرصت يمنى البحار على نقل تحيات شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور، معربة عن سعادتها لمشاركتها اليوم في هذا الحدث، وموجهة جزيل الشكر والتقدير للمحافظ ولجميع القائمين على تنظيم هذا المهرجان المتميز.

وحرصت نائب وزير السياحة والآثار على تقديم خالص التهنئة للمحافظ ولأبناء المحافظة بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي خلال شهر سبتمبر الجاري، متمنية للجميع التوفيق والنجاح في كافة مساعيهم، وأن تكلل جهودهم بالنجاح على الدوام، وللمحافظة بدوام الازدهار.

وأشارت إلى حرص الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية وتقديم الدعم لهذا المهرجان والمشاركة في حضور فعالياته، لافتة إلى أن المهرجان يحظى بالدعم على المستويين المحلي والدُولي ويقدم منتجاً متميزاً تتفرد بتقديمه محافظة الشرقية لما لها من شهرة كبيرة في تربية الخيول العربية الأصيلة.

وأشارت إلى التطور التاريخي لهذا المهرجان، مثمنة على جهود المحافظة وعملها المستمر لتطويره وتقديم الجديد في دوراته المختلفة، واستثمار فرصة إقامته لتسليط الضوء على الفنون والحرف التراثية والصناعات التقليدية التي تشتهر بها المحافظة.

وأوضحت أن المهرجان يفتح أيضاً نافذة على التراث والثقافة المحلية، ويعزز جهود الترويج لمنتجات السكان المحليين، وهو ما يأتي في إطار مساعي تحقيق التنمية المستدامة، الهدف الذي نسعى جميعاً من أجل تحقيقه.

وأشارت إلى أن تنظيم هذا المهرجان يأتي متوافقاً مع توجه الوزارة نحو تنويع المنتج السياحي المصري والترويج للمقومات السياحية المختلفة من خلال أجندة أحداث تسلط الضوء على تلك المقومات.

وتحدثت يمنى البحار عن محافظة الشرقية العريقة ومقوماتها السياحية المتنوعة والتي تجعل منها نموذجاً متميزاً لمكان واحد يزخر بعدد من عوامل الجذب السياحي سواء الثقافية أو الدينية والروحانية أو الرياضية، لافتة إلى أن المحافظة ضمت عدد من مدنها عواصم لمصر على مدار تاريخ مصر القديم وكنوز عديدة من الآثار المتنوعة الشاهدة على عظمة وعراقة الحضارة المصرية، إلى جانب دور العبادة ذات القيمة الدينية التاريخية والمزارات ذات القيمة الروحانية المتمثلة في محطات مدرجة على مسار العائلة المقدسة في مصر، وخيول عربية أصيلة تشتهر بتربيتها المحافظة، وحرف يدوية يشتهر بصناعتها أبناء المحافظة.

وحرصت يمنى البحار على تدوين كلمة في الكتيب الخاص بالمهرجان، قدمت خلالها الشكر للسيد المحافظ ولكافة القائمين على تنظيم المهرجان على حسن الحفاوة والاستقبال، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

وعلى هامش الافتتاح، شاركت نائب وزير السياحة والآثار في تفقد عدد من المعارض التي تم تنظيمها على هامش الافتتاح منها معرض أيادى الشرقية للحرف اليدوية، ومعرض الفنون التشكيلية، ومعرض للمنتجات المرتبطة برياضة الخيول.

جدير بالذكر أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يعد أول مهرجان رسمى فى الوطن العربى للخيول العربية والذى ينظم بطولتين جمال الخيول وتراث أدب الخيول، وعدد من الأنشطة والفعاليات الاخرى المصاحبة.



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