اقرأ بالوفد غدًا.. الشرق الأوسط يحترق

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الشرق الأوسط يحترق".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

حزب الله يقصف “الموساد”.. وإسرائيل تستعد لغزو لبنان.. وقنابل المطرقة تزلزل المنطقة

البرامج التفصيلية لعمل الحكومة قريبا أمام البرلمان

رئيس الوزراء: دعم القطاع الاقتصادي وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار

الحكومة: مياه الشرب آمنة ولا صحة للرسائل التحذيرية

استجابة للوفد.. حملات موسعة على ثلاجات البطاطس

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الأحداث الجارية في لبنان، قائلا: "إنه استعرض في اجتماعه الأسبوعي ما حدث في لبنان في ما يخص الاختراقات التي كانت موجودة، ومعرفة ما حدث بالضبط؛ بحيث إن تأخذ الدولة دروسًا مستفادة، ويتم تأمين الدولة بأقصى قدر ممكن بحيث تكون قادرةً على التعامل مع مثل هذه الهجمات".

مدبولي: انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة



وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن: "هذا الموضوع أصبح جزءا من الحروب التي تشن على مستوي العالم، وأكثر دول تقدما وتكنولوجيا ليست مؤمنة بنسبة 100% من الاستهداف لمثل هذه النوعية من الهجمات، وهذه النوعية من الحروب أصبحت قوية”.

وأوضح أن هناك نوعًا من الحروب قويًا ومؤثرًا ويؤدي إلى شلل في أجهزة الدول بصورة كبيرة للغاية، معلقًا: "المجلس شغله الشاغل متابعة ما يحدث في لبنان والحروب الإلكترونية، ومعرفة كيفية حدوث ذلك والتعلم منه وكيفية ابتعاد مصر عن تلك الأخطار خلال الفترة القادمة".



مدبولي: الحكومة تستهدف جذب الشركات العالميه لكسب استثمارات مباشرة

وواصل مدبولي أن الحكومة تستهدف جذب الشركات العالميه لكسب استثمارات مباشره ونهدف إلى جذب 20 مليار دولار في السنه وستصبح من 30 إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك بفضل الجهود والتيسيرات وحزمة الإصلاحات الضريبية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين كما أشار إلى أن وزير الاستثمار سيعرض مجموعة أخرى من الحزم والتيسيرات لتحسين أفضل لمناخ الاستثمار في مصر.



وأتم تصريحاته، قائلا: "سيتم دعوة وعقد لقاءات دورية مع كبارالكتاب وممثلى النقابات ورجال الاقتصاد اعتبارا من الأسبوع القادم".