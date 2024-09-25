كاد ماسترز تتعاون مع الجامعة الفرنسية لتأهيل الكوادر الشابة

وقعت كاد ماسترزالمتخصصة في تدريب و تأهيل الكوادر البشرية مذكرة تفاهم مع الجامعة الفرنسية بمصر، في إطار جهد الشركة المتواصل لنشر العلم والتكنولوجيا الحديثة.

تأتي مذكرة التفاهم بين شركة كاد ماسترز والجامعة الفرنسية لتضع إطاراً عاماً لتعاون مشترك بينهم في العديد من المجالات والنشاطات التي تهدف للمساهمة في تنمية المجتمع العلمي والهندسي.

وقع مذكرة التفاهم الأستاذ الدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية، والمهندس طاهر سعيد المدير التنفيذي لشركة كاد ماسترز.

قال طاهر سعيد إن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وهو ما بدأ بالفعل حيث يتم التحضير لعقد ملتقى BIM Attack2 حول تكنولوجيا التشييد والبناء في شهر ديسمبر القادم بالتعاون بين كاد ماسترز والجامعة الفرنسية.

أضاف طاهر أن هذا الملتقى يستهدف فئة الشباب والأفراد المستقلين على عكس مؤتمر ConstraTech الذي تعقده كاد ماسترز في شهر مايو والذي يستهدف الشركات المتخصصة والقيادات العليا في القطاع الخاص والحكومي.

أكد طاهر أن هذه الرؤية المشتركة بين الجامعة الفرنسية وكاد ماسترز تهدف لنشر المعرفة وآخر ما توصل إليه العالم في قطاع التشييد والبناء إلى جيل الشباب وإلى الافراد المستقلين، مما يسمح بتأهيل كوادر هندسية على أعلى مستوى من الأجيال المختلفة.

الملتقى سيشمل معرض توظيف للعديد من الشركات وهذا للتأكيد على الربط بين العملية التعليمية الأكاديمية وسوق العمل ومحاولة لسد الفجوة بين احتياجات السوق والتعليم الهندسي.

تعد كاد ماسترز أكبر شركة متخصصة في التدريب الهندسي في الوطن العربي والوكيل الأكاديمي للعديد من الشركات العالمية كأتوديسك وبنتلي وتكلا ومعهد إدارة المشروعات بالولايات المتحدة الأمريكية.