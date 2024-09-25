النيل للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي إلى الرياض

سيرت النيل للطيران عصر اليوم رحلة خاصة رقم NP251 على متن طائرتها من طراز إيرباص A320 لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الاهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الي الرياض لخوض مبارة كاس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بالرياض بالمملكة العربية السعودية ويخوض فريق النادي الاهلي المبارة كونة بطل دوري أبطال أفريقيا الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

‎وكان الزمالك حصل على كاس الكونفدرالية بعد تفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

هذا وتم إنهاء إجراءات سفر بعثة نادي الاهلي من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي وقام مسئولي النيل للطيران بتقديم كافة التسهيلات اللازمة حرصاً علي راحة افراد البعثة

جدير بالذكر بان النيل للطيران تنفرد بالسفر مباشرة من القاهرة الي ١٤ مدينة بالمملكة العربيه السعودية ولديها خطة لنمو شبكتها الدوليه.