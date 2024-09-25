الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

النيل للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي إلى الرياض

بوابة الوفد الإلكترونية

سيرت النيل للطيران  عصر  اليوم رحلة خاصة رقم    NP251 على متن طائرتها  من طراز إيرباص A320 لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الاهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي   الي الرياض لخوض  مبارة كاس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق ٢٧  سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بالرياض بالمملكة العربية السعودية  ويخوض فريق النادي الاهلي المبارة كونة بطل دوري أبطال أفريقيا الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
‎وكان الزمالك حصل على  كاس الكونفدرالية  بعد تفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

هذا وتم إنهاء إجراءات سفر بعثة نادي الاهلي   من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي وقام مسئولي النيل للطيران بتقديم  كافة التسهيلات  اللازمة   حرصاً علي راحة افراد البعثة
جدير بالذكر بان  النيل للطيران تنفرد بالسفر  مباشرة من القاهرة  الي ١٤ مدينة  بالمملكة العربيه السعودية ولديها خطة لنمو شبكتها الدوليه.

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