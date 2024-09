إطلاق برنامج Tech Her Up لتمكين المرأة في التكنولوجيا

وقعت شركة لوريال مصر، شراكة ثلاثية مع مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة DAI، وشركة كاريرها وهى المنصة الرائدة لدعم وتأهيل السيدات للمشاركة بسوق العمل تحت مظلة برنامج "Tech Her Up"، لتوفير الدعم اللازم للسيدات في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

تهدف الشراكة الاستراتيجية والتي تم توقيعها الاثنين 9 سبتمبر 2024 إلى تعزيز الدعم لبرنامج "Tech Her Up"، من خلال تسهيل الوصول إلى خبراء التكنولوجيا، وتحسين نموذج عمل البرنامج وتصميم مسارات تعليمية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق الحالية، وضمان توفير فرص متساوية لخريجات البرنامج للوصول إلى وظائف في مجال التكنولوجيا في مصر، مما يزيد من إدماج المرأة في القطاع التكنولوجي المهني.

قال ديف هيوز، مدير عام شركة لوريال مصر: "نلتزم بشدة بتمكين المرأة ومساعدتها على تحقيق أحلامها و إدماج المساواه للمرأة فى مختلف المجالات، وانطلاقاُ من ريادتنا في الابتكار في عالم الجمال ودعمنا المتواصل للمرأة في مجال التكنولوجيا، يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع مشروع أعمال مصر وشركة كاريرها من خلال برنامج "Tech Her Up"، حيث نهدف من خلال هذه الشراكة لتعزيز مهمتنا في تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المتطورة".

أضافت يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر: "منذ أن عقدنا شراكة مع Carerha وأسسنا Tech Her Up، فإن هدفنا الرئيس هو تمكين المرأة بالتعليم والأدوات والفرص في مجال التكنولوجيا - ويسعدنا أن يكون لوريال شريكا استراتيجيا".

تأتي هذه الشراكة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة بين مشروع أعمال مصر ومنصة "كاريرها"، حيث كان مشروع أعمال مصر شريك استراتيجي وكانت شركة لوريال راعيًا فضيًا لملتقى كاريرها 2023 والذي تم إقامته في أكتوبر الماضي تحت شعار Relaunch Her، وهو الملتقي المهني الأول للسيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أقيم لتعزيز التوازن بين العمل والحياة وخلق التنوع والشمول في مكان العمل.