إيتيدا: DevOpsDays Cairo يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية

قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لإيتيدا، إن حادثة "كراود سترايك" التي تسببت في شلل واسع النطاق للخدمات الرقمية العالمية في يوليو الماضي، والتي نجمت عن خلل بسيط في تحديث للبرمجيات، تعكس الحاجة الملحة لتبني ممارسات متقدمة مثل DevOps، التي تركز على التعاون بين فرق التطوير والتشغيل، مما يؤدي إلى تسريع عمليات تطوير البرمجيات وتطبيقاتها بطريقة آمنة وموثوقة.

وأشار الظاهر خلال فعاليات مؤتمرDevOps Days Cairo 2024 والذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، تحت شعار "منهجيات الديفوبس في عصر التطور التكنولوجي"، إلى الدور الذي تلعبه الهيئة لدفع الشركات والمؤسسات المصرية إلى تبني أحدث الممارسات ومعايير الجودة العالمية في تطوير البرمجيات بهدف بناء صناعة تكنولوجيا معلومات قوية ومنافسة.

وأضاف الظاهر: "يمثل مؤتمر DevOpsDays Cairo منصة حيوية لتبادل المعرفة والتواصل بين المتخصصين في مجال التكنولوجيا، ويساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية".

وتسعى "إيتيدا" إلى بناء مجتمع من العاملين في صناعة البرمجيات بتخصصاتها المختلفة وتمكين الشركات المصرية من تعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وتطوير المهارات الرقمية وبناء الكوادر اللازمة بما يساهم في ترسيخ مكانة كمركز لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومقصد للابتكار التكنولوجي وتصدير الخدمات.