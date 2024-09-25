الاتصالات: 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024

أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات للتطوير المؤسسي، أن تبني المنهجيات الحديثة مثل DevOps أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها المشهد الرقمي العالمي.

أشارت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فعاليات مؤتمرDevOps Days Cairo 2024 والذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، تحت شعار "منهجيات الديفوبس في عصر التطور التكنولوجي"، إلى ضرورة تعزيز الابتكار وتحسين العمليات التشغيلية، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي لتمكين شركات تكنولوجيا المعلومات من الحفاظ على مرونتها وقدرتها التنافسية.

أوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة والدولة باعتباره قطاع خدمي وانتاجي يساهم بقوة في الاقتصاد المصري وقاطرة لعمليات التحول الرقمي في مصر.

كما سلطت الضوء على المبادرات الاستراتيجية مثل إنشاء مراكز إبداع الرقمية وتعزيز البحث والتطوير، والتي تهدف إلى بناء منظومة قوية تجمع بين القطاع الخاص ممثلا في الشركات المحلية والعالمية والجهات الأكاديمية التعليمية والقطاع الحكومي.

وأشارت لبيب إلى أن هذا التعاون يُعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار وزيادة الصادرات الرقمية، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في مجال التكنولوجيا، معربة عن إيمانها بأن الأسس القوية التي تمتلكها مصر من المواهب الشابة، بالإضافة إلى جهود رفع معايير الصناعة، ستساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

وأكدت التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد كوادر رقمية من خلال توفير برامج لتنمية القدرات في مختلف التخصصات التكنولوجية خاصة البرمجيات.

وأضافت لبيب أن أعداد المتدربين شهد زيادة بنحو 125 ضعفا خلال 6 سنوات ماضية وبلغ عدد المتدربين نحو 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024 ومستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى 2024/2025 ومليون متدرب خلال العام المالى 2029/2030.

يبلغ حجم سوق DevOps العالمي 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يصل إلى 63.4 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو 21٪ خلال الفترة 2024-2032. وتعد صناعة البرمجيات العمود الفقري للتحول الرقمي وهي القوى المحركة للاقتصاد العالمي في العصر الرقمي وتنمو هذه الصناعة بمعدلات مرتفعة وغير مسبوقة ويقدر حجم سوقها في عام 2024 بأكثر من 700 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2034، بنمو سنوي مركب يبلغ 11.8% خلال الفترة من 2024 إلى 2034.

تُعد منهجية DevOps أحدث اتجاهات التكنولوجيا داخل مختلف المؤسسات بوصفها مجموعة من الممارسات والأدوات التكنولوجية التي تعزز التواصل والتفاعل بين مطوري البرمجيات وخبراء إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات على النحو الذي يساهم في خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتنفيذ العمليات ذات الصلة بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.