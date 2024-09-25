EdVentures تعزز محفظتها الاستثمارية بـ 8 شركات ناشئة في تكنولوجيا التعليم

واصلت شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" EdVentures، الذراع الاستثمارى لمجموعة نهضة مصر وأول شركة رأس مال مخاطر متخصصة في قطاع تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط، دعمها لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال اختيار 8 شركات جديدة لتلقي التمويل والدعم.

وضمن سعيها لدعم ريادة الاعمال فى مصر نجحت EdVentures مؤخرًا على في الحصول على إدارة وتنفيذ برامج وزارة الاتصالات بمراكز مصر الرقمية في المحافظات المختلفة ويأتي أولها في محافظة سوهاج من خلال ادارة مركز (كريتيفا)؛ يأتي هذا في إطار سعي الشركة الدائم لدعم رواد الأعمال المصريين وتوفير بيئة محفزة للابتكار في مختلف المحافظات من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة للشركات الناشئة، بدءًا من تأسيس الشركات وتقديم مختلف خدمات حاضنة الأعمال، وصولًا إلى تسريع نموها وتقديم مختلف الاستشارات لتسويق منتجاتها وخدماتها.

استثمرت EdVentures في 8 شركات جديدة جاء اختيارها بعد تقييم دقيق لمجموعة من رواد الأعمال المشاركين في دورة مسرعة الأعمال الأخيرة التي نظمتها EdVentures.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي EdVentures الدؤوب للتوسع ودعم الابتكار وتطوير منظومة التعليم وتحسين جودته وإتاحته للجميع.

وستنضم الثماني شركات الناشئة الجديدة إلى قائمة تضم 14 شركة أخرى تلقت دعم EdVentures من قبل، مما يعكس إيمان الشركة الراسخ بأهمية الابتكار في مجال التعليم ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال.

وتقدم الشركات الناشئة الجديدة حلولًا مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في التعليم التقليدي، مستخدمةً تكنولوجيا التعليم لتحسين تجربة التعلم للطلاب بشكل جذري. وتُركز هذه الحلول على تمكين الطالب ومساعدته على تحقيق أقصى إمكاناته وهذه الشركات هي:

الخطة Elkheta هي منصة تعليمية مبتكرة تقدم دروس تقوية تساعد طلاب المدارس في مصر على المذاكرة، كما توفر لهم تمرينات وامتحانات من المناهج المصرية بالنظام الجديد، مما يساعد الطلاب على تحسين تحصيلهم الدراسي وتحقيق النجاح.

سياكورو Saikoro والتي تجعل التعلم ممتعًا وفعالًا من خلال تحويل المحتوى التعليمي من كتب تقليدية مطبوعة إلي محتوى رقمي وألعاب تفاعلية.

كوبي ريتر The Copywriter وهي منصة تعليمية ترفيهية تُساعد الشباب على تطوير مهاراتهم المهنية وتحقيق أهدافهم من خلال خدمات الإرشاد المهني خاصة في مجال الإبداع والكتابة.

تطبيق تيكي Techy App تركز هذه الشركة على تعليم المواد العلمية STEM مثل: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال تطبيق إلكتروني ومنصة تواصل اجتماعية، وتستهدف الأطفال واليافعين من سن 6- 18 عامًا . وتدمج الشركة التعليم من خلال التطبيق ومن خلال مدرسة فعلية للتعلم التجريبي، مما يُتيح للطلاب التواصل والتعلم من خلال التجارب العملية.

سكولز SchoolZ يُقدم نظام نقل جماعيًّا خاص لتلاميذ المدارس، مما يوفر لهم وسيلة آمنة ومريحة للوصول إلى المدرسة.

أرم سترونج ArmStrong وهي منصة تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ، تقدم برامج لسد الفجوة بين المناهج الدراسية المدرسية والتطبيقات الواقعية.وتتيح المنصة دورات تعليمية تفاعلية وممتعة عبر الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية للطلاب من عمر 4 إلى 18 عامًا.

توتوروو Tutoro هي منصة تُربط الطلاب بالمعلمين لتلقي مختلف الدروس وجهًا لوجه، كما تنوي التعاون مع الجامعات لتقديم خدماتها للطلاب، وتخطط لتقديم مساعد روبوت بالذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب على الدراسة في المستقبل.

انفيستد InvestED وهي منصة تربط بين الشركات والمدارس لمساعدة الطلاب غير القادرين على إكمال دراستهم وتلبية احتياجاتهم من خلال جمع التبرعات.