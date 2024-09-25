تحديث Honor of Kings يضمّ البطلة الجديدة دياديا

أعلنت مجموعة TiMi Studio المطوّرة وشركة Level Infinite الناشرة للعبة Honor of Kings عن تفاصيل المحتوى الجديد في لعبة موبا الأكثر شهرة حول العالم؛ حيث سيتمكن أعضاء مجتمع Honor of Kings من تجربة بطلة جديدة، ووضع جديد، وموسم جديد كلياً، وستوفر معاً تحسينات كبيرة في طريقة اللعب.

بطلة جديدة – "دياديا"

ينبغي على القناصة الخصوم الحذر من "دياديا"، وعدم الاقتراب كثيراً من هذه الشخصية الداعمة الجديدة كلياً، وإلا فإنها ستستخدم مهارتها "الوداع المرير" لوضع علامة الرباط المرير التي تتيح لها تحقيق ضرر سحري، بالإضافة إلى تمكينها أيضاً من نهب قطعتين ذهبيتين كل ثانية لمدة خمس ثوانٍ. ومع انتهاء التأثير ستلحق ضرراً إضافياً. وكلما نجحت البطلة "دياديا" في الحصول على المزيد من الذهب كلما غدت أقوى، مما يتيح لها الوصول إلى القدرة الخارقة بصورة أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، تستطيع "دياديا" تقديم المساعدة باعتبارها شخصية داعمة، ويمكنها أيضاً منح الحظ السعيد لزملائها في الفريق عبر مهارة "رابط القلب" لاستعادة الصحة وزيادة سرعة الحركة، مع القدرة على تقديم تعزيزات إضافية.

متعة أكبر في أيام الجمع مع فعاليات " جنون الجُمعة "

ابتداءً من 27 سبتمبر، تقدم فعاليات " جنون الجُمعة " فرصة للمجتمع تمكنهم من الاحتفال ببدء عطلة نهاية الأسبوع في كلّ يوم جمعة قادم للمشاركة في الفعاليات وكسب المكافآت.

• الفعالية 1: اربح مظهر من خلال الفوز مع فريق مسبق التشكيل

o اربح ثلاث مباريات مصنفة مع فريق مسبق التشكيل لاغتنام فرص "عفريت الجمعة" وكسب مكافآت "كوي" والمظاهر، وغيرها.

• الفعالية 2: مباراة مصنفة مع فريق مسبق التشكيل و3 امتيازات خاصة

o شارك في مباراة مصنّفة واحدة مع فريق مسبق التشكيل لفرصة الحصول على "بطاقة مضاعفة نجوم" لمدة 24 ساعة

o انضم إلى مباراة مصنفة مع فريق مسبق التشكيل دون فقدان أي نجوم في حال الخسارة

o لا توجد قيود على الطبقة بالنسبة لجميع المشاركات

• الفعالية 3: مضاعفة نقاط الشجاعة بين 2 إلى 10 مرات للفريق مسبق التشكيل

o شارك في مباريات مصنفة مع فريق مسبق التشكيل للفرصة مضاعفة نقاط الشجاعة من 2 إلى 10 مرات. حصرياً في أول 5 مباريات مُصنفة.

• الفعالية 4: 100 مظهر متوفر مجاناً

o كلّ يوم جمعة، سيتوفر 100 مظهر مُختار مجاناً مع الأبطال المناظرين. هناك الكثير من المظاهر المميزة.

● الفعالية 5: خصومات على المظاهر لفترة محدودة

o ستتوفر مظاهر مختارة بخصم 40%، مع إضافة مظاهر جديدة أسبوعيًا

لمزيد من التفاصيل حول " جنون الجُمعة "، تأكد من متابعة قنوات Honor of Kings الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

Honor of Kings تتحول إلى لعبة " روجلايت"

ابتداءً من اليوم وحتى 22 أكتوبر، سيتمكن اللاعبون من تجربة وضع "مخضرم صنعة الآلات"، والذي يقدم لفترة محدودة طريقة جديدة لتجربة لعبة Honor of Kings من خلال مواجهات لعبة "روجلايت" بأسلوب (لاعب مقابل بيئة) للاعب واحد أو اثنين أو ثلاثة لاعبين. اختر أحد الأبطال السبعة، وأنشئ تشكيلة عناصرك الفريدة من 14 نوعاً مختلفاً من الأسلحة و160 عنصراً من المعدات قبل التنافس ضد أربعة وحوش مختلفين، عبر 25 مستوى من المواجهات التي تستغرق 20 دقيقة.

تأكد من امتلاك كلّ ما يلزمك لهزيمتهم جميعاً.

موسم جديد

حان الوقت مرة أخرى لانتقال لعبة Honor of Kings إلى موسم جديد بعنوان "أسياد المستقبل". وابتداءً من شهر أكتوبر، يقدم هذا الموسم ساحة قتال جديدة في كلّ شهر مع "روح الوادي". وسيجلب هذا الموسم مهارة بطل جديدة باسم "طرد الأرواح"، بالإضافة إلى "روح الرؤية"، وهي نسخة محسّنة من مهارة "روح رؤية الغابة"، كما سيتمكن اللاعبون أيضاً من الحصول على مظهر "مصباح الضباب" الجديد للبطل "جيجازي".

حجم التثبيت

استجابة لآراء وتعليقات مجتمع Honor of Kings، قمنا بتطبيق نظام التنزيل التدريجي الذي يسمح للاعبين بتحديد أوقات التثبيت وفق ما يلائمهم.

• بعد إكمال تحديث النظام البالغ حجمه +280 ميجابايت، يمكنكم تشغيل الإصدار الجديد على الفور.

• بعد فتح اللعبة، احصل على حزمة التوسعة التي تبلغ 150 ميجابايت للاستمتاع بتجربة ساحة قتال "الوادي" الكاملة

• عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، يمكنك اختيار تنزيل حزمة تحديث الموارد المتبقية البالغ حجمها +800 ميجابايت

• بعد إكمال التحديث، سيحصل اللاعبون على مظاهر مجانية كمكافأة.