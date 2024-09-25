Zaeem Holding تتوسع  شرق القاهرة وتدشن «Lora» بمدينة بدر

أعلنت مجموعة (Zaeem Holding) للتطوير العقارى رائدة التطوير العقارى بمدينة بدر عن خطتها اللستراتيجية والتوسعية بشرق القاهرة والتى تستهدف خلالها إعادة تعريف مشهد التطوير العقارى بمدينة بدر وإحداث نقلة نوعية فى مفهوم البناء والتشييد بالمدينة والارتقاء بمستوى العقارات سواء سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو طبيًا.

أوضح عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس الإدارة، أن موقع مدينة بدر مميز للغاية أمام العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نور ومدينتى وقد شهدت بدر اهتماما كبيرا من قبل الدولة وخاصة فى مشروعات البنية التحتية والطرق مما يؤهلها لتشهد نهضة عمرانية كبيرة وإنشاء مشروعات راقية.

وهذا ما قدمته المجموعة عبر السنوات الأخيرة، حيث نفذت مجموعة متميزة وراقية وفريدة من المشروعات أهمها مشروع الداون تاون أكبر المشروعات بمدينة بدر ومنفذ على مساحة ١٥ فدانًا، هذا بالإضافة لاستعدادها لتنفيذ مشروعات تضاهى المدن الجديدة السمارت.

وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية الطموحة والإبتكارية للمجموعة وهى تقديم مشروعات ذات تصميمات هندسية فريدة ومتنوعة تتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية فى مجال التصميمات الهندسية والبناء لتعكس رؤية مبتكرة للمجموعة كما تلبى احتياجات شريحة عريضة من المجتمع

ولفت إلى إنه تماشيا مع الخطط التنموية للدولة ودعم مسيرتها فى إنشاء مدن ذكية تواكب مسيرة الجمهورية الجديدة التى يتبناها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وضعت المجموعة خطة استراتيجية وأجندة عمل للارتقاء بمدينة بدر وجعلها على نفس مستوى المدن المحيطة بها وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة وحدائقها ومدينة الشروق والارتقاء بمستوى العقارات وجعلها قبلة للاستثمار.

وأضاف أن أهم ما تتضمنه الخطة الاستراتيجية للمجموعة تكوين محفظة استثمارية متنوعة واستهداف مناطق جديدة ذات قيمة سوقية عالية.