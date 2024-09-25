«بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم» توقع اتفاقية مع «مدكور» بإجمالى 400 مليون جنيه

أعلنت شركة بلتون القابضة- إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا- عن توقيع شركتها التابعة «بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم»، اتفاقية تأجير تمويلى وتخصيم مع مجموعة شركات مدكور بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه.

تهدف هذه الاتفاقية إلى بيع وإعادة تأجير أصول وحدات إدارية لمجموعة مدكور فى مشروع «زيزينيا» بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيم بقيمة 100 مليون جنيه، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لمجموعة مدكور؛ وذلك لدعم نمو مشاريعها فى جميع أنحاء الجمهورية، وتأتى هذه الاتفاقية دليلًا على التزام «بلتون» بدعم الشركات لتلبية احتياجاتهم للتوسع والنمو سواء على صعيد الدعم النقدى أو تقديم الاستشارات المستمرة.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال أمير الغنام، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم: «تمثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة شركات مدكور دليلًا على نجاح رؤيتنا فى توفير الحلول التمويلية المناسبة للشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية لتنفيذ خطتها للتوسع والنمو بما ينعكس على تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعزز من مكانة الشركة بنشاط التأجير التمويلى والتخصيم».

ومن جانبه عقب دكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات مدكور قائلًا: «نحن سعداء بالتعاون مع شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم. إنها خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمجموعة شركات مدكور، حيث تعزز وضعنا المالى وتمكننا من متابعة خطط النمو الجديدة فى الأسواق المختلفة».

تعد شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم، أسرع الشركات نموًا فى قطاع التأجير التمويلى والتخصيم، بعدما نجحت فى الاستحواذ على حصة سوقية متقدمة وتوقيع عدد كبير من الصفقات مع شركات كبرى عاملة فى قطاعات متعددة منها الرعاية الصحية، والتعليم، والعقارات، والتصنيع، والمقاولات، والقطاع الصناعي، والنقل واللوجيستيات، كما تعد أكبر شركة للتأجير التمويلى فى مصر من حيث رأس المال المدفوع، والذى يبلغ مليار جنيه.

وشركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم، هى إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص فى تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلى والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة فى سوق التأجير التمويلى والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية فى توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة فى القطاعات الاستراتيجية، والتى تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستى، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

وبلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هى شركة رائدة فى مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتى تشمل الوساطة فى الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفى والتى تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهى الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة فى القطاع المالى فى المنطقة اعتمادًا على الخبرة العالمية والمعرفة التى يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابى.

أما مجموعة شركات مدكور من الشركات الرائدة فى السوق المصري، وتبسط سيطرتها على مجالات الطاقة والمقاولات والحلول الصناعية وخدمات المرافق والحلول التكنولوجية المبتكرة. وتضم المجموعة تحت مظلتها شركات متخصصة تُقدم خدمات شاملة تلبى احتياجات العملاء المتنوعة ومنها: مدكور للمشروعات التى تتخصص فى توفير حلول هندسية لمشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية. مدكور للمرافق تتخصص فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء والمياه للمشاريع العملاقة، وكذلك توزيع وبيع الكهرباء والمياه فى العديد من المدن الجديدة والمشاريع الصناعية والزراعية الضخمة. مدكور للصناعات تنتج اللوحات الكهربائية والصناعات الحديدية وتطوير أنظمة التحكم والمراقبة SCADA. مدكور للحلول المبتكرة تركز على تمكين عملائها فى الشرق الأوسط وأفريقيا من الازدهار فى العصر الرقمى من خلال توفير حلول وخدمات التحول الرقمى الشاملة. أكاديمية مدكور تعمل على تعزيز ثقافة التعلم المؤسسى والتطوير المهنى للموظفين والخريجين وطلاب الجامعات. تُقدم مجموعة شركات مدكور خدماتها من خلال عدد من الفروع فى مصر والسعودية وعمان وليبيا وغينيا الاستوائية، وتسعى جاهدة لخدمة عملائها بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.