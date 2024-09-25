وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (السيكا)

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم 24 سبتمبر السيد "خيرت سرباي" سكرتير عام مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (السيكا) على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أشاد وزير الخارجية بجهود السيد "سرباي" لتطوير عمل مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

وثمن اهتمام سكرتير عام المؤتمر بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

أعرب د. عبد العاطي عن حرص مصر على مواصلة مشاركتها الإيجابية في مختلف أنشطة "سيكا" الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، لما تتيحه تلك الأنشطة من فرص لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء