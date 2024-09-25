ارتفاع الأسواق الأوروبية بعد إجراءات صينية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، في تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما دعمت إجراءات التحفيز في الصين أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين.

وصعد مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" خلال التعاملات بنسبة 0.8% إلى 520.40 نقطة، وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، وصعد المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.76% إلى 18989.51 نقطة.

فيما ارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.64% إلى 7631.40 نقطة، وزاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.41% إلى 8293.95 نقطة.

وأعلنت الجهات التنظيمية الصينية اليوم الثلاثاء عن أكبر إجراءات للتحفيز النقدي ودعم سوق العقارات منذ الجائحة.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، إن متطلبات الاحتياطي للبنوك سوف يتم خفضها بمقدار 0.5%، وإن البنك المركزي سوف يتبع ذلك بتخفيضات أخرى، وهذا من شأنه أن يحرر المزيد من الأموال للإقراض.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن المركزي يخطط أيضا لسياسات جديدة لدعم التنمية المستقرة لسوق الأسهم.