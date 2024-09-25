"مياه الشرب" بالمنوفية تنفي تلوث مياه الشبكات العمومية

أصدرت شركة مياه الشرب بالمنوفية بيانا مساء الثلاثاء، نفت فيه تلوث مياه الشبكات العمومية بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدة عدم صحة ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت، بالإشارة إلى ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشبكات العمومية بالمحافظة، تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالأخوة المواطنين عدم الانسياق لهذه الشائعات المُغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأكدت على أن جميع محطات الشركة تعمل بحالة جيدة وفقا لتعليمات التشغيل القياسية ولا يوجد أي مشكلة تخص جودة مياه الشرب بالمحافظة، ويتم سحب عينات من المياه وتحليها بمعرفة معامل الشركة ومعامل الصحة للتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها للشرب ومطابقتها لمعايير الجودة.

كما أكدت على أن المصدر الوحيد للأخبار الخاصة بالشركة هو الصفحة الرسمية للشركة والموثقة من إدارة الفيس بوك، وغير ذلك يعتبر مصدر لترويج الشائعات والشركة غير مسئولة عن ذلك.