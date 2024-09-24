موقع حكومي أمريكي يظهر مقدار ارتفاع مستوى سطح البحر

أعلنت الحكومة الأمريكية أمس عن أول موقع إلكتروني مشترك بين الوكالات لارتفاع مستوى سطح البحر. إنه نتيجة لعمل فريق العمل المشترك بين الوكالات الأمريكية المعني بتغير مستوى سطح البحر. يُطلق على الموقع اسم US Sea Level Change. بصراحة، نحن مندهشون نوعًا ما من عدم إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر للجمهور حتى الآن.

يتيح لك الموقع الإلكتروني التحقق من مقدار ارتفاع مستوى سطح البحر في منطقة معينة، وحتى أنه يحتوي على تنبؤات بمدى ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وفقًا للصفحة الرئيسية، فإن البيانات مدعومة على المستوى الفيدرالي ولديها "تفسيرات وتعليم علمي لمساعدة المجتمعات على الاستعداد للتحديات التي ستؤثر على بيئاتنا الساحلية".

لقد اختبرنا مستكشف مستوى سطح البحر واخترنا ولاية بنسلفانيا كولاية مستهدفة. وقد أظهرت أن مستوى سطح البحر في ولاية بنسلفانيا أعلى بمقدار تسع بوصات عن عام 1970، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 11 بوصة من عام 2020 إلى عام 2050. وفيما يلي توضيحات ورسوم بيانية لهذه الإحصائيات.

الموقع عبارة عن مشروع من فريق العمل بين الوكالات المعني بتغير مستوى سطح البحر، والذي يتألف من ممثلين من وزارة الدفاع، ووكالة حماية البيئة، والوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ووكالة ناسا، وغيرها. ويحتوي الموقع نفسه، بالإضافة إلى عرض أرقام محددة لمستوى سطح البحر، على مجموعة متنوعة من المعلومات للأطفال والكبار حول أسباب تغير المناخ (تلميح: إنها الناس).