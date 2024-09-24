تقنية Print AI من HP توفر طريقة أفضل لطباعة مواقع الويب

أعلنت HP للتو عن تقنية HP Print AI، والتي يتم الترويج لها باعتبارها "أول تجربة طباعة ذكية في الصناعة". وبصرف النظر عن الضغط على الحرفين المفضلين لدى التكنولوجيا (AI)، فإن البرنامج يهدف إلى "تبسيط وتعزيز الطباعة من الإعداد إلى الدعم". هناك العديد من الأدوات هنا، ولكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو شيء يسمى Perfect Output.

قد يحل هذا في الواقع مشكلة الطباعة من صفحات الويب، والتي تنتج عادةً شيئًا أعلى قليلاً من القمامة المطلقة. تقول الشركة إن الخوارزميات المضمنة ستقلل من كل هذه المساحة البيضاء غير الضرورية وستتخلص من الإعلانات.

سيتم أيضًا تحسين حجم الصورة، لذلك يجب أن تبدو الطباعة من موقع ويب جيدة مثل شيء جاء من معالج الكلمات. تقول HP أن كل شيء "سيتناسب تمامًا مع الصفحة لأول مرة". لا يقتصر Perfect Output على مواقع الويب، حيث تقول الشركة إنه سيجعل أيضًا العمل قصيرًا مع جداول البيانات، وهو أمر محبط آخر للطباعة.

تبدأ هذه الميزة في الظهور اليوم، ولكن فقط لعملاء محددين كإصدار تجريبي. صرحت HP لـ Engadget أن Perfect Output سيعمل مع أي من طابعات الشركة، طالما تم تثبيت برنامج التشغيل الصحيح ومتصل بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 أو Windows 11. بمجرد وصول بعض تعليقات العملاء، يجب أن يتم إصداره على نطاق أوسع.

كما ستستخدم HP Print AI الذكاء الاصطناعي لتخصيص الدعم لكل مستخدم، حيث تقول الشركة إن "تكنولوجيتها الذكية تتوقع" احتياجات المستهلكين. تقول HP أن هذا سيكون مفيدًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالإعداد وتذكر تفضيلات المستخدم. يوجد أيضًا روبوت محادثة يسمح بالاستعلامات القائمة على اللغة، والتي تعمل من خلال LLM خاص تسميه الشركة "نموذج لغة الطباعة". لذا فهو من الناحية الفنية، آه، PLM.

في الوقت الحالي، ترتبط هذه الأدوات ببرنامج التشغيل. تقول HP إنها ستظهر بشكل بارز في تحديث التطبيق القادم المقرر في العام المقبل.