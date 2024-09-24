تيك توك تحذف حسابات إعلامية روسية مملوكة للدولة

أعلنت تيك توك في مركز نزاهة الانتخابات الأمريكية أنها حذفت حسابات مرتبطة بوكالة روسيا سيجودنيا وTV-Novosti، اللتين تملكان وتديران وسائل إعلام روسية حكومية مثل سبوتنيك وRT.

وقالت الشركة إنها حذفت الحسابات من منصة التواصل الاجتماعي بسبب "الانخراط في عمليات التأثير الخفي" التي تتعارض مع إرشاداتها بشأن البريد العشوائي والسلوك المخادع.

وأوضحت تيك توك أن محتوى الحسابات لم يظهر في موجز "من أجلك" بموجب سياسة الوسائط التابعة للدولة وتم تصنيفها أيضًا على هذا النحو. كانت مقاطع الفيديو الخاصة بهم مقيدة بالفعل في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أيضًا، ولكن الآن تم حظر الحسابات بشكل دائم ولم تعد مرئية لأي شخص في العالم.

كما أشارت قناة سي إن بي سي، أصدرت سبوتنيك بيانًا على X جاء فيه "لم يعد يُسمح لمستخدمي تيك توك و[مشتركيها] البالغ عددهم 86000 بمعرفة الحقيقة حول القضايا الجيوسياسية الأكثر إلحاحًا والسخرية من أخطاء السياسيين الغربيين في مقاطع فيديو سبوتنيك الدولية".

لم يقدم تيك توك أمثلة محددة حول كيفية محاولة المنافذ نشر معلومات مضللة والتلاعب بالانتخابات الرئاسية لهذا العام في الولايات المتحدة. لكن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أخبر المراسلين للتو أن روسيا أنتجت أكبر قدر من محتوى الذكاء الاصطناعي المتعلق بالانتخابات حتى الآن.

وبحسب ما ورد فقد أنشأت ونشرت نصوصًا وصورًا ومقاطع صوتية ومقاطع فيديو مصنوعة من الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، في الغالب "لتشويه سمعة نائب الرئيس والحزب الديمقراطي" وزرع الانقسام من خلال التركيز على مواضيع مثل الهجرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الحكومة الأمريكية رسميًا عقوبات ضد روسيا سيغودنيا وتي في نوفوستي، متهمة آر تي بالتحرك "إلى ما هو أبعد من كونها مجرد منفذ إعلامي". وقالت إن الحكومة الروسية قامت بدمج فريق عملياتي إلكتروني مرتبط بالمخابرات الروسية داخل RT، ويُزعم أن هذا الفريق يركز على "عمليات التأثير والاستخبارات في جميع أنحاء العالم".

وقالت الحكومة الفيدرالية إن هذا الفريق يدفع حتى لشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "محتوى غير مميز" يهدف إلى التأثير على انتخابات الحكومات الأجنبية.

حظرت Meta منافذ الإعلام الحكومية الروسية على منتجاتها، بما في ذلك Facebook و Instagram، "لنشاط التدخل الأجنبي" بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الأمريكية عن العقوبة. وقالت إنها وجدت أدلة في الماضي على أن المنافذ حاولت إخفاء أنشطة التدخل الأجنبي وأنها تتوقع منهم الاستمرار في ممارساتهم الخادعة.

إذا كنت تتساءل عن نوع مقاطع الفيديو المزيفة التي تنشرها روسيا، فقد قدمت Microsoft تفاصيل قليلة في تقرير تحليل التهديدات الأخير. أظهر أحد مقاطع الفيديو "كامالا هاريس" وهي تهاجم الحاضرين في تجمع ترامب، بينما استخدم مقطع فيديو آخر ممثلًا لاتهام نائب الرئيس بالتورط في حادث دهس وهروب في عام 2011 أدى إلى شلل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا. هناك أيضًا مقطع فيديو مزيف آخر يظهر لوحة إعلانية في مدينة نيويورك تدعي أن هاريس تريد تغيير جنس الأطفال. وحذرت الشركة من أن المزيد من مقاطع الفيديو الروسية المصطنعة والمولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي من المقرر أن تنتشر عبر الإنترنت مع اقتراب موعد الانتخابات في الولايات المتحدة.