اختراق حساب OpenAI X للترويج لعملية احتيال بالعملات المشفرة

افتتحت OpenAI حسابًا على Twitter لغرفة الأخبار في وقت سابق من هذا الشهر وتم اختراقه بالفعل.

تم الاستيلاء على المقبض الجديد من قبل محتال تشفير يروج لرمز OpenAI المزيف الذي كان في الواقع عملية احتيال لسرقة عملات البيتكوين.

يأتي ذلك بعد عمليات اختراق مماثلة لثلاثة حسابات رئيسية لموظفي OpenAI X على مدار الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك الحساب الذي ينتمي إلى CTO Mira Murati.

أغرى المحتال الضحايا المحتملين بالقول إن رمز OpenAI "مدفوع بطريقة ما بنماذج لغة تعتمد على الذكاء الاصطناعي".

ثم ألقى بمزيج من الكلمات الطنانة للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والتي ربما كانت كافية لجذب بعض المستخدمين السذج.

سيظهر لهم الانتقال إلى "token-openai.com" موقع OpenAI مزيف ولكنه مقنع. أي شيء ينقرون عليه يطلب الاتصال بمحفظتهم، ثم من المفترض سرقة كل شيء بداخلها.

ظلت العديد من المنشورات الاحتيالية مرئية لمدة ساعة تقريبًا قبل إزالتها ويبدو أن الحساب عاد إلى وضعه الطبيعي.

وأكدت شركة OpenAI المشكلة وقالت إنها تبحث فيها، وفقًا لبلومبرج. وبحسب ما ورد، حذر فريق الأمن بالشركة الموظفين أمس من تأمين حساباتهم بسبب ارتفاع عمليات الاستيلاء على الحسابات مؤخرًا.