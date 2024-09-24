X يضعف زر الحظر.. سيتمكن المستخدمون المحظورون من رؤية منشوراتك

يبدو أن أيام صفحة "@[insert username] حظرك" قد ولت. أعلن مالك X Elon Musk عن تغيير جديد لميزة الحظر في المنصة يسمح للمستخدمين المحظورين برؤية منشورات الحسابات التي حظرتهم.

لن تتمكن الحسابات المحظورة من التفاعل مع هذه الحسابات ولكن سيكون بإمكانها رؤية منشوراتها. أخبر مصدر من X The Verge أن ميزة الوصول المحظور الجديدة قيد التنفيذ لأن المستخدمين يمكنهم بالفعل رؤية والتفاعل مع الحسابات التي حظرتهم من خلال التبديل إلى حساب غير محظور.

أراد Musk تعطيل ميزة الحظر على X لفترة من الوقت الآن. قبل أكثر من عام، أعرب لأول مرة عن ازدرائه للحظر على X (أو تقنيًا، Twitter) باستثناء الرسائل المباشرة. كتب أن الحظر سيصبح "محذوفًا كـ "ميزة"" بالإضافة إلى قوله "لا معنى له".

في مايو الماضي، أعلن حساب هندسة X أنه سينفذ تغيير المشاهد المحظور على المنصة دون تضمين تاريخ تنفيذ أو طرح محدد. وذكر المنشور أن التغيير سيتم تنفيذه لمنح المستخدمين الذين لديهم حسابات محظورة القدرة على "تحديد والإبلاغ عن أي محتوى سيئ محتمل لم يكن بإمكانك مشاهدته من قبل".