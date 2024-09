Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game تصل في مارس 2025

تم تحديد موعد إصدار جديد للعبة Tales of the Shire، وهي لعبة محاكاة حياة مريحة تدور أحداثها في عالم Lord of the Rings، واسم جديد غريب.

ومن المقرر إصدارها في 25 مارس 2025، وهي الآن تسمى Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game، لأن الإشارة إلى Shire لم تكن كافية لإثارة انتباه المعجبين. يُعرف عشاق LOTR بجهلهم بالامتياز الذي يحبونه. كان هذا سخرية شديدة.

على أي حال، تم تقديم هذه المعلومات خلال عرض Hobbit Day Showcase الذي نظمته Private Division وWētā Workshop، والذي كشف عن الكثير من اللقطات الجديدة وشمل الكثير من المقابلات مع مصممي اللعبة. تساعد Wētā Workshop في الواقع في تطوير اللعبة، بعد عمل تأثيرات لجميع أفلام Middle-earth التي أخرجها بيتر جاكسون.

كان من المفترض أن تصدر لعبة Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game (التي تتدحرج على اللسان حقًا) في عام 2024، ولكن تم تأجيلها حتى يتمكن المطورون من إصلاح بعض الأخطاء وتقديم نسخة محققة بالكامل من رؤيتهم الأصلية. نأمل أن يترجم ذلك إلى تجربة لعب مصقولة في مارس.

بالنسبة للمبتدئين، هذه لعبة محاكاة مريحة. هناك عناصر من Animal Crossing وStardew Valley وألعاب أخرى في هذا النوع. هناك الزراعة وصيد الأسماك ونظام تفاعل عميق للشخصيات. بالطبع، هناك أيضًا تركيز كبير على طهي الأعياد الضخمة. نعلم جميعًا مدى حب الهوبيت للوليمة الجيدة.

تبدو اللعبة لطيفة بما فيه الكفاية، وأنا دائمًا منفتح على لعبة محاكاة مريحة جديدة. ومع ذلك، أكد المطورون أنه لن تكون هناك رومانسية، على الرغم من التركيز على تنمية العلاقات والصداقات. يقول المطورون إن الرومانسية ببساطة لا تتناسب مع نغمة اللعبة. على أية حال، سيتم إصدار Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game لأجهزة الكمبيوتر عبر Steam وNintendo Switch وPS5 وXbox Series X/S. كما ستصدر أيضًا على Netflix.