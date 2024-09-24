وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن تنطلاق مدرسة فرانشيسكو توتي الأولى للموهوبين في كرة القدم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي، والذي نظمته شركة مدن للتطوير العقاري، للإعلان عن انطلاق مدرسة فرانشيسكو توتي الأولى في مصر والشرق الأوسط للموهوبين في كرة القدم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، لتكون بوابة لاكتشاف وتنمية المواهب الكروية المتميزة.



وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "نجتمع اليوم لنتحدث عن العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، والتي تمتد لعدة عقود من التعاون المثمر في مجالات متعددة، إن القوة الناعمة تمثل أحد أهم عناصر العلاقات الدولية، حيث تسهم في تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب، ومن خلال الثقافة والفنون والرياضة، نتمكن من بناء جسور قوية تجمع بين الشباب في بلدينا".



وتابع الوزير :"نحن فخورون بإطلاق أول أكاديمية فرانشيسكو توتي في مصر والشرق الأوسط، وهذا يعكس مكانة مصر وثقة الأوساط الرياضية الدولية في مصر، واستكمالاً للمساعي المستمرة من الدولة المصرية لدعم المواهب الشابة وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها، ونثق في قيام الأكاديمية بدور كبير في تحقيق هذا الهدف النبيل، وأتطلع لرؤية هذه الأكاديمية لتكون بيئة ملهمة للمواهب الشابه، حيث يمكنهم تطوير مهاراتهم وتحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم".



وأضاف الدكتور أشرف صبحي:" الرياضة تعتبر أداة فاعلة للتواصل، وتلعب دوراً حيوياً في بناء شخصيات الشباب وتعزيز قيم التفاني والعمل الجماعي، حيث تساهم في تعزيز القيم الإنسانية مثل الصداقة والاحترام، نحن فخورون بالشراكات الرياضية التي تجمعنا مع إيطاليا، والتي تعكس روح المنافسة الشريفة وتعزز من التفاهم بين شبابنا، كل التوفيق لتصبح هذه الأكاديمية خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، لدعم المواهب الشابة وتوفير الفرص المناسبة لتطويرها، وهذه الأكاديمية هي جزء من استراتيجيتنا لتعزيز الرياضة وتحقيق النجاح في ميدان كرة القدم".



ولفت "صبحي" إلى أن أكاديمية فرانشيسكو توتي تعتبر خطوة استراتيجية في رحلة بناء جيل جديد من اللاعبين المحترفين، وتعزز التزام مصر بتطوير الرياضة ودعم المواهب الشابة في مجال كرة القدم، وكذلك هي خطوة مهمة نحو تعزيز الرياضة وتطوير المواهب الشابة في مصر والشرق الأوسط.



ووجه وزير الرياضة الشكر لشركة مدن للتطوير العقاري لتنظيمها هذا الحدث الهام، متمنياً أن تكون هذه الأكاديمية بداية مشرقة لمستقبل واعد للمواهب الكروية في المنطقة.



ومن جهته، قال السفير الإيطالي بمصر السيد/ ميكيلي كواروني:"أود أن أشكركم على حضوركم اليوم. إن هذا المؤتمر يمثل فرصة رائعة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين بلدينا".

أضاف سفير إيطاليا خلال كلمته:"إيطاليا وفرت على مر التاريخ نموذجًا للتعاون الثقافي والاقتصادي، ونسعى جاهدين لتعزيز علاقاتنا مع الدول العربية، وفي مقدمتهم مصر، ونؤمن بقوة وأهمية الحوار والتفاهم المتبادل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في كافة المجالات، ودعونا نعمل معًا لبناء مستقبل أفضل، مليء بالفرص والازدهار".



ومن جانبه، قال فرانشيسكو توتى أسطورة منتخب إيطاليا ونادي روما"أتمنى فتح المدارس الرياضية فى مصر والشرق الأوسط باسمى لاكتشاف مواهب جديدة تكمل المسيرة"، معرباً عن فخره واعتزازه بالتواجد فى مصر، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على منحه الفرصة للتواجد هنا.



وأضاف فرانشيكسو توتى: "كنت فخور باللعب بجوار أفضل لاعبى العالم وهو محمد صلاح، والذي تربطني به علاقة صداقة قوية وهو شخص رائع ومميز ومتواضع ويساعد الجميع وهو من أفضل النجوم على مستوى العالم الآن".



ومن جانبه، أوضح المهندس حسام السرجاني، أن الاستثمار في الرياضة هو جزء من استراتيجية الشركة، التي تشمل أيضًا مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر.



وأكد "السرجاني"، على استعداد الشركة للمساهمة في تطوير البنية الرياضية في مصر بما يعزز مكانتها الدولية، واختتم بان الشركة ستلتزم بالمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة لمصر عبر استثمارات متعددة في مجالات العمران، الرياضة، والقطاع الطبي.