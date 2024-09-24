ختام حملة «مدرسة السعادة» بالشراكة مع ڤودافون

اختتمت مبادرة "المنفذ"، التي أطلقتها شركة فوكس للإعلانات بالشراكة مع مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية كشريك رئيسي للمبادرة ، فعاليات النسخة الثانية من حملة "مدرسة السعادة"، التي تنعقد للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وبمشاركة عدد من الشركات الراعية. تهدف الحملة إلى تجهيز وتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات مصر.

قال كريم مكي الرئيس التنفيذي لشركة فوكس للإعلانات ومؤسس مبادرة المنفذ، الشكر: "إن النجاح الذي حققته النسخة الثانية هو ثمرة الشراكة المستمرة للعام الثاني على التوالي مع مؤسسة ڤودافون مصر وباقي الشركات المشاركة في المبادرة".

وأكد مكي أن عملية توزيع المستلزمات المدرسية تمت تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، معربًا عن فخره بما وصلت إليه مبادرة المنفذ في نسختها الثانية، مؤكداً أن المبادرة تأتي متماشية مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة التعليم لجميع الأفراد.

أعرب أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة ڤودافون مصر، عن فخره بالشراكة المستمرة في مبادرة " مدرسة السعادة" مع "المنفذ" للسنة الثانية على التوالي، مشددًا على التزام مؤسسة ڤودافون بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع المصري من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجاً . وقال: "هذا العام نركز بشدة على تمكين الطلاب والمجتمعات المحلية من خلال توفير الأدوات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر."

وأشار إلى أن انضمام مؤسسة ڤودافون للمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في مصر هو خطوة مهمة تعزز الأهداف التي تبنتها المؤسسة لإعداد أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع

ومنذ انطلاق النسخة الثانية للحملة، حققت مبادرة "المنفذ" نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تم توزيع 20,000 حقيبة مدرسية على الطلاب في 13 محافظة مصرية، شملت: الجيزة، الشرقية، الفيوم، أسيوط، الأقصر، أطفيح، الصف، الدقهلية، بني سويف، أسوان، الإسكندرية، قنا، وكفر الشيخ. بالإضافة إلى ذلك، تم تجديد مدرستين لتحسين مرافقهما وخلق بيئة تعليمية أفضل للطلاب. كما تم تسجيل 5,000 طالب من مختلف المناطق لضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة. كما انضم هذا العام للحملة عدد من الشركات الداعمة مثلGLC، ونستله مصر، وبيتي. وقد شارك في الحملة متطوعون من موظفي الشركات الراعية كجزء من برامجهم للمسؤولية الاجتماعية.

وتأتي حملة " مدرسة السعادة " ضمن مبادرة "المنفذ"، التي أطلقتها مجموعة فوكس تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي عام 2023، وعدد من الشركات الراعية، على رأسهم مؤسسة فودافون مصر. حيث استطاعت الحملة في نسختها الأولى توزيع 10 آلاف شنطة بكل المستلزمات الدراسية الأساسية ومواد غذائية.