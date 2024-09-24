وزارة الرياضة ومنظمة العمل الدولية وهيئة تري دي زوم ينفذون ورشة عمل لميسري نادي البحث عن وظيفة بالإسكندرية

فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان"...

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة تري دي زوم، ورشة عمل لميسري أندية البحث عن وظيفة بمحافظة الاسكندرية.



تهدف ورشة العمل إلى التعرف على آليات تنفيذ المشروع بالإسكندرية والدروس المستفادة من تنفيذ الأندية خلال السنوات الماضية.

وتتضمن أندية البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات.

وتستهدف أندية البحث عن وظيفة الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات، كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.