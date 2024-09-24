الشامي| مشاهدات أغنية "دوالي" خلال أسبوعها الأول

حققت أغنية “دوالي” للمغني السوري “الشامي” أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أخذ الكليب الطابع البدوي في إطلالة الشامي مكحل العينين، ولوحات فنية اندمجت مع ألوان رمال الصحراء وحرارة الشمس الدافئة.

كلمات أغنية الشامي دوالي

أغنية دوالي من كلمات وألحان الشامي، والكليب من إخراج فادي حداد، وتقول كلماتها “دوالي، صوت محبوبي، دوا لي من نظرة عينها أخذت دوا لي إجت على حيلي الفيه دوالي تلفَّ كل عروق إيديي قربي لجاي لمستك وشفتك دخيل الكون عيونك وشفتك دخيل الكون عيونك وشفتك بيخلّي المتين يحنّي يا ياال حبّايب أنا ورد بس ورد نرجس كلّي برد بس صعب أرجف مش رمية نرد هيدا تعبِي تعبِي هيدا تعبِي أنا ورد بس ورد نرجس اسمي كافي خلّيني عَجرف مش رمية نرد هيدا تعبِ تعبِ هيدا تعبِ انا ل ارسم وجهك على القلب ما حدّ يلمسك لا و حق الرب لو تطلب قلب لفرش درب ما يغلى عليكي كل هالدنيا لو حرقت قلبي بالنهار بقيو عيوني بنار حرموا جفوني النوم اعتدت السهر يا قليبي نام عودي برضى قلبي فداها يا ما نداك يصرخ أذى برسم خطاها عودي بِهدا عودي برضى قلبي فدا أنا ورد بس ورد نرجس كلّي برد بس صعب أرجف مش رمية نرد هيدا تعبِي تعبِي هيدا تعبِي أنا ورد بس ورد نرجس اسمي كافي خلّيني عَجرف مش رمية نرد هيدا هيدا تعبِ تعبِ هيدا تعبِ



كان قد طرح الشامي أغنية “وين” حديثًا والتي حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "

"ما حسبت حسابي ما تخليني أنام تركتني بأحزاني ويا ميمة كلي أحزان ما حسبت حسابي ما تخليني أنام تركتني بأحزاني ويا ميمة كلي أحزان وين بعتي قلبي وليش نسيتي كل شي ياما قالوا ضاع وين بعتي قلبي وليش نسيتي كل شي ياما قالوا ضاع بالدين والشحادة خدت أنا غراما رميتني للعدا ياما حكيت عن غراما يا ماما بالدين والشحادة خدت أنا غراما رميتني للعدا ياما حكيت عن غراما يا يا ماما بيشغلوني عيونك يا عيوني يرسموني قلامك بحاكيكي موسيقى يا دقيقة كأنها سنة قداما بيشغلوني عيونك يا عيوني يرسموني قلامك بحاكيكي موسيقى يا دقيقة كأنها سنة قداما خيالها أنا خيا بحبالي أنا الخياط حايك نجوم الليل حالف لشوفك إيه خيالها أنا خيا بحبالي أنا الخياط حايك نجوم الليل حالف لشوفك إيه بالدين والشحادة خدت أنا غراما رميتني للعدا ياما حكيت عن غراما يا ماما بالدين والشحادة خدت أنا غراما رميتني للعدا ياما حكيت عن غراما يا ماما وين بعتي قلبي وليش نسيتي كل شي ياما قالوا ضاع ".