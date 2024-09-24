حزب الله طوّر من استراتيجية الهجوم على الداخل الإسرائيلي (شاهد)

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رميش في الجنوب اللبناني، إن قضاء بنت جبيل وتحديدا في بلدة رميش بالجنوب اللبناني شهدت عمليات قصف متفاوتة من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم، حيث كان آخرها استهداف بلدة عيتا الشعب التي تعرضت خلال اليومين الماضيين للعديد من الغارات الإسرائيلية.

حزب الله

وأضاف عبدالفتاح، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كانت هناك ردات أفعال من قبل حزب الله الذي قام بإطلاق بعض الرشقات الصاروخية تجاه المواقع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وتحديدا في شمال الجليل الأعلى، حيث سمعنا دوي صافرات الإنذار التي بدأت تنطلق في الجليل الأعلى باستهداف بعض المواقع العسكرية والثكنات الاستخباراتية التي يستهدفها حزب الله في كل ردة فعل على إثر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجمات وغارات على الجنوب اللبناني.

وأكد أن كل الجنوب اللبناني شهد غارات عنيفة ومختلفة على كل الأنحاء خلال اليومين الماضيين، ولكن حدة هذه الغارات أخف من يوم الأمس الذي ربما كان هو يوم التصعيد الأكبر خلال الشهور الماضية وربما نستطيع أن نجزم بأنه كان يوم التصعيد الأكبر منذ بداية الحرب على قطاع غزة وبداية إعلان أن الجنوب اللبناني هي جبهة إسناد للحرب الدائرة في قطاع غزة.

الجبهة اللبنانية أصبحت هي جبهة مقاتلة

وأشار إلى أنه بات جليا بأن الجبهة اللبنانية أصبحت هي جبهة مقاتلة لوحدها وتواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي كجبهة مواجهة تماما لكل المواقع العسكرية الموجودة هنا في هذه المنطقة.