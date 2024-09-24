MCS تعلن عن شراكتها الإستراتيجية الجديدة مع NOKIA العالمية

أعلنت شركة MCS الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الأمن السيبراني في مصر والقارة الأفريقية اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة NOKIA المتخصصة في الحلول التكنولوجية المتكاملة والشبكات والبنى التحتية الرقمية.

تأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق التكامل بين الحلول والمنتجات التي تتيحها شركة MCS لشركائها وموزعيها وعملائها في مختلف القطاعات الرئيسية بالدولة، بما يتماشى مع تحقيق خطط التحول الرقمي المستقبلية، كما تستهدف شركة NOKIA تعزيز دورها البناء في الدفع بقاطرة التنمية الرقمية لدى مختلف المؤسسات والهيئات المصرية، بالإضافة إلى نقل خبراتها التقنية المبتكرة التي تعمل على مواكبة المتطلبات المتلاحقة لدعم الأعمال.

ومن المقرر أن تساهم هذه الشراكة الجديدة في خلق ميزة تنافسية جديدة للعملاء تقوم على أساس الاعتماد على الحلول المبتكرة التي تتيحها شركة NOKIA لقطاع الأعمال المصري والتي تتضمن أجهزة الاتصالات وحلول الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية وأنظمة الربط.

أعرب المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS عن بالغ سعادته بهذه الشراكة قائلاً: “إننا سعداء بهذه الشراكة البناءة التي تعد خطوة على طريق رؤيتنا المستقبلية التي تستهدف تزويد قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية والهيئات الحكومية بأحدث التقنيات العالمية التي ستساهم في تسريع وتيرة التنمية الرقمية والتحول نحو نماذج الأعمال العالمية”.

أوضح أن الإعلان عن شراكتنا الجديدة مع شركة NOKIA يعكس التزامنا الواضح اتجاه القطاعات الرئيسية المصرية بنقل المستجدات المتلاحقة في الصناعة وضمان توفير قيمة مضافة حقيقية لشركائنا وعملائهم، بالإضافة إلى حرصنا على المضي قدماً في جذب أنظار الشركات العالمية لدعم الخطط المستقبلية في منظومة التحول الرقمي والتكامل بين مختلف مطوري التقنيات الحديثة لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات الدولة.

تابع محمد سلامة رئيس البنية التحتية للشبكات بشركة نوكيا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة MCS لتقديم أحدث التقنيات إلى السوق المصرية، وبفضل قدرات البنية التحتية للشبكة المبتكرة من شركة نوكيا وخدمات القيمة المضافة الشاملة التي تقدمها MCS، نحن على ثقة من أننا سنستطيع معًا تقديم مساهمة كبيرة في التحول الرقمي من خلال تقديم حلول موثوقة وآمنة ومستدامة، كما تتماشى هذه الشراكة مع مهمتنا في ابتكار تكنولوجيا تساعد العالم على العمل معًا".