أستاذ جامعي: العام الدراسي الجديد يشهد تطورًا واهتمامًا كبيرين بمنظومة التعليم

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، إنّ العام الدراسي الجديد بدأ بزيارات مكثفة إلى مختلف المدارس من قبل رئيس الوزراء سواء في مدارس محافظة أسيوط أو سوهاج أو قنا أو الأقصر، مما يعطي رسالة بضرورة اقتداء المسؤولين في كل محافظات مصر بهذا السلوك من خلال إجراء زيارات ميدانية لمتابعة الحلول التي اقترحتها المديريات بالتعاون مع الوزارة، بهدف معالجة الكثافة أو العجز في أعداد المعلمين، فضلا عن السعي نحو تقويم أداء المدارس، واكتشاف المشكلات والعمل على حلها.

جذب الطلاب إلى المدارس

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ وزارة التربية والتعليم اتخذت العديد من الخطوات من أجل جذب الطلاب إلى المدارس، موضحا أنّ هذا العام الداسي يشهد اهتماما كبيرا بالواجبات المدرسية والتقييم الممتد من بداية العملية التعليمية إلى نهايتها بمعنى أنّ الطالب سيكون لديه كشكول كبير مقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول خاص بالواجبات المنزلية، والثاني خاص بأسئلة يلقيها المعلم على الطلاب خلال الحصة الدراسية، والثالث خاص بالتقييمات الأسبوعية.

رصد حضور وغياب الطلاب

وتابع: «الدولة أصبحت تتجه إلى عملية رصد حضور وغياب الطلاب بطريقة إلكترونية من خلال موقع الوزارة عبر الاستمارة الإلكترونية»، لافتا إلى أنّ هناك حلول لكل المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية سواء مواجهة الكثافة من خلال إضافة 100 ألف فصل جديد على مستوى المدارس المختلفة أو معالجة عجز أعداد المعلمين.