%18.8 نموًا في شحنات هواتف Infinix بالربع الثاني من 2024

تواصل Infinix، تحقيق نجاحات مستمرة في أسواق الهواتف الذكية العالمية، وفقًا لتقرير IDC لمتابعة شحنات الهواتف الذكية العالمية، سجلت انفينكس نموًا بنسبة 18.8% في شحنات الهواتف الذكية على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعزز موقعها بين أكبر العلامات التجارية العالمية.

واحتلت Infinix، المركز الخامس في أكثر من 20 سوقًا رئيسيًا، مشددة على حضورها القوي في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

قال توني تشاو، المدير العام لـ Infinix: "الأداء الاستثنائي الذي حققناه في الربع الثاني من 2024 ، يعكس التزامنا بالابتكار وفهمنا العميق لاحتياجات المستهلكين في جميع أنحاء العالم ، متابعاً: "سنواصل رفع معاييرنا، سواء من خلال منتجاتنا وخدماتنا أو من خلال تفاعلنا مع عملائنا بطرق مؤثرة ، ونسعى دائمًا لتمكين الشباب من خلال التكنولوجيا المبتكرة".

في مصر، حققت Infinix زيادة بنسبة 21.2% في شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من 2024، مما ساهم في تعزيز موقعها إلى المركز الرابع في السوق المصرية، وهذا النمو يعكس قوة العلامة التجارية في تلبية احتياجات المستهلكين المصريين وتقديم تقنيات متطورة بأسعار معقولة.



حافظت انفينكس على مكانتها ضمن أفضل خمس علامات تجارية في أكثر من 20 سوقًا عالميًا، واحتلت المركز الأول في أسواق مثل الفلبين وباكستان، كما شهدت مناطق مثل ماليزيا، إندونيسيا، الجزائر، والمملكة العربية السعودية زيادات سنوية في الشحنات تراوحت بين 50% و469% خلال الربع الثاني من 2024.



يعود هذا الزخم المستمر إلى التزام Infinix بتقديم منتجات مبتكرة والتفاعل الديناميكي مع المستهلكين ، حيث أطلقت انفينكس في النصف الأول من 2024 سلسلة NOTE 40 المتميزة، التي تضمنت شريحة Cheetah X1 المملوكة للشركة وتقنية All-Round FastCharge 2.0 للشحن السريع، بالإضافة إلى تقنيات Infinix MagKit لتعزيز تجربة المستخدم، كما تعاونت مع Designworks التابعة لمجموعة BMW لتطوير إصدارات أنيقة من هواتفها الذكية.

وفي قطاع الألعاب، قدمت انفينكس هاتف GT 20 Pro، الأول في فئته الذي يحتوي على شريحة عرض مخصصة للألعاب، مما يتيح تجربة ألعاب بسلاسة فائقة مع دعم سرعة 120 إطارًا في الثانية لألعاب مثل PUBG Mobile وHonor of Kings.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Infinix بدعم شراكتها مع ألعاب مشهورة وفعاليات رياضية مثل PMSL، PMWC، MAL، وMDL، فضلاً عن تنظيم بطولات ألعاب لتعزيز ارتباطها بجمهور عشاق الألعاب المحمولة.

تدعم انفينكس تمكين الشباب من خلال الابتكار التقني والمبادرات الاجتماعية المؤثرة، حيث تعاونت مع اليونسكو وجوجل لتقديم تعليم الذكاء الاصطناعي والروبوتات للشباب عبر ورش CogLabs. كما دخلت في شراكات استراتيجية مع ميدياتك وHonor of Kings لدفع تكنولوجيا الألعاب المحمولة إلى الأمام.

بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع قطاع LSI للأعمال في سامسونج، قدمت انفينكس ميزات رائدة في الصناعة، بما في ذلك أول كاميرا بدقة 108 ميجابكسل مدعومة بخوارزميات تعلم عميق بالذكاء الاصطناعي.

هذا الالتزام بالتفوق والابتكار جعل إينفينيكس واحدة من أكثر العلامات التجارية ابتكارًا في آسيا والمحيط الهادئ وفقًا لتقرير Fast Company، كما تم تصنيفها ضمن أفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2024 وفقًا لتصنيف Kantar BrandZ.