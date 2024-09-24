جامعة بنها تنظم قوافل طبية وبيطرية بقريتي الرملة والحصة

واصلت جامعة بنها تنظيم قوافل طيبة وبيطرية بقري ومراكز بنها في إطار"مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" بمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على حرص جامعة بنها استمرار إطلاق القوافل الطبية والبيطرية لقري محافظة القليوبية في إطار "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، انطلاقًا من دورها المجتمعي، وتسخير كافة إمكاناتها للمساهمة في تقديم الخدمات لخدمة أهالي المحافظة والمجتمع المحيط، في ظل ما تمتلكه الجامعة من كوادر من الأساتذة المتميزين في كافة التخصصات.



حيث نظمت كلية الطب البشري بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتعاون مع الدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بقافلة طبية متخصصة بأمراض العيون بقرية مرصفا مركز بنها.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف على إجمالي 82 حالة وعمل 41 نظارة طبية بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات الأخرى للعلاج بالمستشفى الجامعي.

كما نظمت كلية الطب البيطري بإشراف الدكتورة أماني عباس كلية الطب البيطري، والدكتور أشرف عواد وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية قافلة بيطرية بقرية الحصة مركز الحصة بمشاركة الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بأقسام "الجراحة والتخدير والأشعة - طب الحيوان – التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي - أمراض الطيور والأرانب".

وقامت القافلة بالكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد ٦٠ حالة عجول، و ٣٥ حالة أغنام وماعز، ٦ حالة دواب، ١٠٠ حالة سونار، وعدد ٧ حالات جراحة، و٥ عينات تحاليل، و٤٠٠٠ حالة دواجن.