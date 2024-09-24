الكهرباء تشن حملات على منخفضي الاستهلاك.. ما عقوبة السرقة؟

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع «عداد بكارت» لضبط المتلاعبين به، وكذلك المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة السكنية أو التجارية وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

وحذرت «الوزارة» المتلاعبين بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، قائلة إنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدي الـ100 جنيه شهريا أو 200 جنيه وهو ما يستوجب توجيه حملات لتلك الوحدات السكنية لفحص العدادات وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

وصدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشهر الماضي، بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام، حيث يعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما يطالب المتهم بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، إضافة إلى سداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق «غرامة»، لمدة تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى.