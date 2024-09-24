شركة تابعة لـ"جونسون آند جونسون" تطلب الإفلاس للمرة الثالثة

تقدمت شركة "ريد ريفر تالك"، التابعة لشركة "جونسون آند جونسون"، بطلب إفلاس للمرة الثالثة مؤخرا، وذلك في إطار سعي الشركة الأم إلى التوصل إلى تسوية مقترحة بقيمة 8 مليارات دولار.

وبذلك تحاول "جونسون آند جونسون" إنهاء عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أن مسحوق الأطفال وغيرها من منتجات التالك تسببت في الإصابة بالسرطان.

وتم تقديم الطلب في محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة جنوب تكساس، حيث تواجه "جونسون آند جونسون" أكثر من 62 ألف دعوى قضائية من قبل مدعين زعموا أن منتجات شركة "ريد ريفر تالك" كانت ملوثة بالأسبستوس وتسببت في الإصابة بسرطان المبيض وأمراض أخرى.



وتنفي الشركة هذه المزاعم وتؤكد أن منتجاتها آمنة. ومع ذلك، وبعد أن تم رفض محاولتين سابقتين من قبل المحاكم الأمريكية، تسعى "جونسون آند جونسون" إلى إنهاء هذه الدعاوى من خلال ما يعرف خطة "الإفلاس".