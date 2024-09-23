الصحفي ضياء سعد يدعو لبناء ملاعب جديدة في الشرقاط لاستضافة بطولات الرياضة الكبرى







في ندوة صحفية بارزة عُقدت في مدينة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، دعا الصحفي ضياء سعد إلى بناء ملاعب رياضية حديثة لاستضافة بطولات كرة القدم وكرة السلة والتنس على مستوى البلاد.



وأشار ضياء سعد إلى أن تطوير البنية التحتية الرياضية من خلال إنشاء ملاعب مجهزة بشكل جيد في الشرقاط سيكون له تأثير كبير على تحسين مستوى الرياضة في العراق. وأوضح أن هذه الملاعب ستوفر بيئة مثالية لتنظيم البطولات المحلية وتعزيز المنافسة بين الفرق والرياضيين.



وأكد ضياء سعد أن استضافة بطولات في الرياضات المختلفة ستتيح للرياضيين فرصة لإبراز مهاراتهم وتعزيز مستوى الاحترافية، مما سيسهم في تحسين المشهد الرياضي في البلاد ويجذب الانتباه إلى الأحداث الرياضية المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأعرب ضياء سعد عن تفاؤله بأن تجد دعوته صدى إيجابياً لدى الجهات المعنية، آملاً أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تقدم نوعي في الرياضة العراقية.