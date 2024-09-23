وفري فلوسك وحضري كاتشب بالثوم في المنزل بمكونات بسيطة

يُعتبر الـ كاتشب من الصلصات الشهيرة التي لا غنى عنها في العديد من الوجبات، ولكن إضافة الثوم إليه يمنحه نكهة مميزة وغنية. تحضير كاتشب بالثوم في المنزل يتيح لك التحكم في المكونات، وضمان الحصول على طعم طبيعي دون مواد حافظة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير كاتشب بالثوم في خطوات بسيطة.





طريقة عمل كاتشب بالثوم

المكونات:

- 2 كوب طماطم مفرومة (يمكن استخدام معجون الطماطم)

- 3 فصوص ثوم مفروم

- 1/4 كوب خل أبيض

- 2 ملعقة كبيرة سكر

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

- 1/4 كوب ماء

- 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون





طريقة التحضير

1. تحضير الثوم

- في مقلاة صغيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة وأضيفي الثوم المفروم. قلبيه لمدة دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا.





2. إعداد الصلصة

- أضيفي الطماطم المفرومة أو معجون الطماطم إلى المقلاة، ثم أضيفي الخل، السكر، الملح، الفلفل الأسود، بودرة البصل، والبابريكا. قلبي المزيج جيدًا.





3. الطهي

- اتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى تتكثف الصلصة وتصبح ناعمة. إذا كانت الصلصة كثيفة جدًا، يمكنك إضافة القليل من الماء للحصول على القوام المرغوب.





4. التبريد

- بعد أن يبرد الكاتشب قليلاً، ضعيه في الخلاط وامزجيه حتى يصبح قوامه ناعمًا تمامًا.





5. التعبئة

- ضعي الكاتشب في برطمان زجاجي نظيف واتركيه ليبرد تمامًا قبل استخدامه. يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.





فوائد تحضير الكاتشب بالثوم في المنزل:





1. بدون مواد حافظة

- يعد الكاتشب المنزلي خيارًا صحيًا لأنه خالٍ من المواد الحافظة والملونات الصناعية.





2. فوائد الثوم

- الثوم غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للبكتيريا، ما يعزز جهاز المناعة.





3. تحكم في السكر والملح

- يمكنك تعديل كمية السكر والملح حسب ذوقك، مما يجعله مناسبًا للأنظمة الغذائية المختلفة.

تحضير كاتشب بالثوم في المنزل هو طريقة سهلة لإضافة نكهة مميزة إلى وجباتك اليومية، سواءً كانت البطاطس المقلية أو السندويشات. جربي هذه الوصفة وتمتعي بصلصة لذيذة وطبيعية.