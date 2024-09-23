سامسونج تحتفل باليتيم في حفلها السنوي

نظمت شركة سامسونج للإلكترونيات مصر حفلها السنوي الخيري "الاحتفال باليتيم" بالشراكة مع جمعية الأورمان، يأتي هذا الحفل تتويجًا لجهود سامسونج المستمرة لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع المصري.

تميز الحفل بمشاركة فريق من موظفي شركة سامسونج، الذين تطوعوا لإضفاء أجواء من الفرح والبهجة على الأطفال الأيتام، من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة وتقديم الهدايا، ساهمت هذه الجهود في رسم البسمة على وجوه الأطفال.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على قيم سامسونج التي تعزز روح التعاون والتضامن، والتزامها الراسخ بالعمل المجتمعي كجزء أساسي من ثقافتها المؤسسية.

قال أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق في شركة سامسونج مصر: “إن التزام سامسونج بالمسؤولية المجتمعية يتجاوز مجرد دعم المبادرات الخيرية؛ فهو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في المجتمع، نعمل على مدار العام على تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل مجالات حيوية مثل التعليم والتطوع”.

أضاف: "نسعى جاهدين لإشراك موظفينا في هذه المبادرات ليس فقط كجزء من مسؤوليتهم المجتمعية، بل كفرصة لتطوير مهاراتهم وتعميق إحساسهم بالانتماء. نؤمن بأن مشاركتهم في هذه الأنشطة الخيرية تعزز من شعورهم بالرضا الشخصي وتدعم نموهم المهني من خلال بناء علاقات أقوى مع زملائهم، هذه التجارب تساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل، حيث تترجم إلى أداء وظيفي أكثر إيجابية وتعاون مستدام، مما يعزز روح الفريق ويعمق ثقافة العطاء داخل الشركة".



منذ إطلاق هذا الحدث في عام 2013، تواصل سامسونج سنويًا تنظيم هذا الحفل، الذي يهدف إلى دعم ورعاية ما يقرب من 200 يتيم، ضمن سلسلة مبادراتها التي تركز على تقديم الدعم المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

وتسعى سامسونج للإلكترونيات مصر إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية عبر مجموعة متنوعة من المبادرات على مدار العام، تشمل مجالات التعليم والتطوع، مع حرصها على إشراك موظفيها. إيمانًا منها بأن مشاركتهم في الأعمال الخيرية لا تعزز فقط شعورهم بالرضا والإنجاز، بل تساهم أيضًا في بناء علاقات قوية بين زملائهم، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم الوظيفي وبيئة العمل ككل.