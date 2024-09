بث State of Play القادم من Sony في 24 سبتمبر

مع انعقاد معرض طوكيو للألعاب هذا الأسبوع، قامت شركات النشر الكبرى بتجهيز العروض للأيام القادمة. وتسبق Sony منافسيها حيث ستبث State of Play القادم في 24 سبتمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تخطط الشركة لتسليط الضوء على أكثر من 20 لعبة PS5 وPS VR2 أثناء البث، والذي من المقرر أن يستمر لأكثر من 30 دقيقة. ستتمكن من مشاهدة العرض على YouTube وTwitch باللغة الإنجليزية أو اليابانية.

يبدو أنه من المرجح جدًا أن نحصل على تاريخ إصدار Horizon Lego Adventures، وهي آخر لعبة تابعة لجهة خارجية لدى Sony حاليًا على قائمتها لبقية العام. من المؤكد أننا سنلقي نظرة أخرى على إعادة إنتاج Until Dawn وSilent Hill 2 قبل وصولهما في أوائل أكتوبر أيضًا. هناك أيضًا ثرثرة حول وجود إعادة إتقان لـ Horizon Zero Dawn وDays Gone في الطريق، لذلك قد تكشف Sony عن هذه الألعاب. Death Stranding 2: On The Beach وMarvel's Wolverine من بين العناوين القادمة الأخرى التي قد تظهر.

نأمل أن نشهد مفاجأة كبيرة أو اثنتين. يبدو أن أخبار الأجهزة غير مرجحة نظرًا لأن PS5 Pro قادم قريبًا. ومع ذلك، فهي فرصة جيدة لشركة Sony لتذكير الجميع بإصدارات الذكرى السنوية الثلاثين الرائعة على غرار PS1 من وحدات التحكم وأجهزة التحكم PS5. (ولمزيد من المعلومات، قد تكشف Sony عن أسعار تلك الإصدارات في State of Play.)

وفي الوقت نفسه، دعونا لا ننسى أن 26 سبتمبر هو يوم The Last of Us. إذا لم نسمع أي شيء عن هذا الامتياز في State of Play، فمن المؤكد أن لدى Sony ما تقوله عنه في ذلك الوقت. من الممكن تحديد تاريخ إصدار نسخة الكمبيوتر الشخصي من The Last of Us Part 2 Remastered، على الرغم من أنه يجب أن نحصل على الأقل على تحديث للموسم الثاني من التكيف مع HBO.