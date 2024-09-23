عاجل
جيش الاحتلال يطالب سكان البقاع اللبناني بالخروج من منازلهم
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

لبنان تتلقى 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها إسرائيلية تطلب من المواطنين الإخلاء

لبنان
لبنان

ذكرت وكالة رويترز عن رئيس شركة الاتصالات اللبنانية، أن  لبنان تلقى أكثر من 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها إسرائيلية تطلب من المواطنين الإخلاء، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

 

txt

إعلام عبري: إصابة 5 إسرائليين جراء سقوط صاروخ من لبنان

txt

لبنان: مقتل 50 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي صادق على هجمات ضد حزب الله، مشيرا إلى أنه هاجم حتى الآن أكثر من 300 هدف فوق الأراضي اللبنانية،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة للقصف منذ انطلاق المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر.

وأفيد حتى الآن عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين جراء الغارات.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من مستشفيات بالجنوب والشرق وقف العمليات غير المستعجلة لأجل علاج جرحى العدوان الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ كروز من أحد منازل جنوب لبنان، محذرا سكان الجنوب اللبناني، بضرورة الابتعاد عن أي مبنى يستخدمه "حزب الله" وعن عناصر الحزب، مشددا على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".

مواد متعلقة

ورشة تدريبية حول نظام الإحالة الوطني وطرق الاستجابة السريعة لضحايا العنف

كيف تحتفلون في المولد بالاختلاط والمعازف وقد نهى النبي عنها؟.. الإفتاء ترد

النائب أيمن محسب مثمناً مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل: يمثل منصة دولية لتمكين الشباب

مستشفيات لبنان تستعد لاستقبال الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

الجريدة الورقية