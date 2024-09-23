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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أحمد عبد الحميد بأدوار مختلفة في السينما والتلفزيون

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد

يعيش النجم الصاعد أحمد عبد الحميد نشاطاً فنياً ملحوظاً ليثبت حضوره بقوة في السينما والتلفزيون ويؤكد تمكنه من التلون بين الشخصيات المتنوعة ومختلفة الأبعاد، وتؤكد أعماله القادمة أنه ما زال في جعبته المزيد من الشخصيات التي يقدمها سواء من خلال السينما أو التلفزيون.
ستريو – الشخصية المزدوجة - مسلسل ديبو
وهي أحدث الشخصيات التي يجسدها أحمد عبد الحميد من خلال مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، ليثير التساؤل حول طبيعة هذه الشخصية، وما إذا كان إنسان أم شبح، وذلك بعد تحوله من حارس مطيع ومسالم نهاراً إلى بلطجي عنيف ليلاً. 

 


يجسد عبد الحميد شخصية رمضان شقيق "الخط"، قاتل الصعيد الشهير، والذي يرافق شقيقه في كل خطوة يخطوها ويشاركه جرائمه، وذلك ضمن أحداث فيلم الإثارة والأكشن "فرقة الموت"، المنتظر عرضه قريباً، وبطولة أحمد عز ومنة شلبي ومجموعة كبيرة من النجوم.
وليد – الشاب الانطوائي الحالم - فيلم نجوم الساحل 
وبشخصية مختلفة يشارك أحمد عبد الحميد في فيلم نجوم الساحل، المنتظر عرضه قريباً، حيث يجسد شخصية "وليد" الشاب الانطوائي الحالم المنغلق على نفسه، يقضي معظم وقته في غرفته حيث ينغمس في عالمه الخاص وعشقه للمزيكا والعزف وخياله المكبوت.

 


شحاتة – تاجر المخدرات البلطجي – فيلم سيكو سيكو
ومن الأعمال المنتظر عرضها أيضاً لعبد الحميد فيلم سيكو سيكو، الذي يجسد فيه دور البلطجي وتاجر المخدرات الذي يطارد بطلي الفيلم عندما تتعارض مصالحه معهما. 
يُذكر أن أحمد عبد الحميد قد لفت إليه الأنظار في الموسم الرمضاني 2023 بشخصية الصياد الفقير خفيف الظل شنهابي الشهير بـ "شنّو"، وذلك ضمن أحداث مسلسل "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، بطولة النجمة منى زكي. كما شارك في الموسم الرمضاني الأخير 2024 بشخصية حربي العدو اللدود لكوبرا الذي يجسده النجم محمد إمام، ضمن أحداث مسلسل "كوبرا".

 

 

 

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