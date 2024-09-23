شاهد.. انطلاق المرحلة الثانية من مجمع هاير بتكلفة 40 مليون دولار

شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتشو يونجى، رئيس مجموعة هاير العالمية، ولي دا بينج، المدير الإقليمي لشركة هاير لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمهندس أحمد الجندى، المدير العام لشركة هايير مصر، فعاليات وضع حجر الأساس للبدء في المرحلة الثانية من مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان.

يُعد مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان أحد أكبر وأحدث المشروعات الصناعية في قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر.

تبلغ الاستمارات في المرحلة الثانية من مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان، 40 مليون دولار، وتستهدف تصنيع الثلاجات والفريذرات.