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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تكنولوجيا

وزير الاستثمار: المرحلة الثانية من هاير تؤكد ثقة الصين في السوق المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مشروع هاير يعد من قصص النجاح للشركات في مصر.

أضاف الخطيب خلال فعاليات وضع حجر الأساس للبدء في المرحلة الثانية من مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يُعد أحد أكبر وأحدث المشروعات الصناعية في قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر، أن هاير أول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية.

تابع الخطيب أن الشركة تستثمر 40 مليون دولار وهو ما يعكس ثقة الصين في مصر لتصدير كافة منتجاتها من مصر.

أشار وزير الاستثمار والتجارةالخارجية  إلى أن العلاقات المصرية الصينية وطيدة وتولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر.

 

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