أحمد الجندي: هاير حريصة على تقديم أفضل المنتجات لعملائها

قال المهندس أحمد الجندى، المدير العام لشركة هايير مصر، إن هاير تحرص على تقديم أفضل تجربة بيع للعميل، من خلال 10 متاجر مباشرة و300 متجر غير مباشر.

أضاف الجندي خلال فعاليات وضع حجر الأساس للبدء في المرحلة الثانية من مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يُعد أحد أكبر وأحدث المشروعات الصناعية في قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر، أن المصنع يصدر إلى كينيا وسيشل ويستهدف التصدير لدول أفريقيا.

أوضح تقدر الدعم المتواصل من الحكومة المصرية لتوطين الصناعة في مصر، وتوفير منتج يليق بالصناعة المصرية.